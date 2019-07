La pel·lícula documental «Maleïda 1882» recrea la gran travessa de Jacint Verdaguer a l'Aneto

El director del film documental Albert Naudín, i el seu protagonista, Lluís Soler, als Cinemes Girona Foto: ACN

Lluís Soler a «Maleïda 1882, l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto» Foto: FilmeXplora

Una imatge del film documental Foto: FilmeXplora

Tot apunta que el poeta Jacint Verdaguer és el pare de l'excursionisme català. Això és el que reivindica i defensa la pel·lícula documental Maleïda 1882, l’aventura de Jacint Verdaguer a l’Aneto dirigida per Albert Naudín i protagonitzada per l'actor Lluís Soler. La cinta, que arribarà als cinemes aquest divendres, recrea la gran travessa i aventura pirinenca de Verdaguer i el seu ascens a la Maleïda (Aneto), amb una part ficcionada i una altra amb Bernat Gasull, autor del llibre Maleïda (Verdaguer Edicions, 2015) com a narrador. Maleïda 1882 està produïda per FilmeXplora amb producció associada de la Fundació Jacint Verdaguer i la participació de TV3.Albert Naudín ha assenyalat, en declaracions a l'ACN, que quan va llegir el llibre de Bernat Gasull sobre Verdaguer li va sorprendre descobrir que darrere el poeta hi havia un personatge que "es podia considerar el pare de l'excursionisme i muntanyisme a Catalunya", ja que el poeta va fer les primeres travesses pel Pirineu i va ascendir els primers cims. "Volíem reivindicar aquesta figura del poeta i ens va agradar presentar la història des de l'èpica i l'exploració del Pirineu". El director del film ve del món excursionista català i ha admès que s'ha sentit molt identificat amb la figura de Verdaguer al descobrir que és "el pare del moviment excursionista a Catalunya".El poeta estava decidit a ascendir l'anomenada Maleïda i comptava per fer-ho amb la seva energia, guies inexperts, mapes incomplets i unes sabates que, tal com queda reflectit en aquest film, feien molt complicat l'ascens. "Ens vam enfilar dalt dels cims i vam cercar glaceres a 1.000 quilòmetres de distància per trobar les mateixes condicions que a les Maleïdes del segle XIX. La recreació de la glacera de l'Aneto combinada amb la caracterització de l'ascensió de Verdaguer van suposar sens dubte un gran repte que molts no s'haurien plantejat", ha assenyalat Naudín.El director ha detallat que Maleïda 1882 es mou entre la ficció i el documental o el reportatge. En un primer moment van pensar que havia de ser un documental per quan es va incorporar Lluis Soler al projecte va decidir ficcionar una part del film. La pel·lícula està plantejada en tres temps: el primer és en temps actual amb un narrador (Bernat Gasull) que explica la història sobre el terreny; el segon és amb l'actor Santi Pocino que interpreta un Verdaguer jove i que fa el recorregut per les muntanyes, i el tercer apareix Lluís Soler, que interpreta el Verdaguer més gran abans de morir i que recorda "tot aquell moment i explosiu de la seva vida quan va explorar els muntanyes dels Pirineus".En declaracions també a l'ACN, Soler ha explicat que s'ha intentat apropar a Jacint Verdaguer, com actor, "de la manera més natural" i ha reconegut que el va ajudar en la seva feina el fet que escollissin una imatge "una mica especial" del poeta i era quan portava el cabell molt curt. "Això ajuda a situar-se en un aspecte que un s'imagina del personatge".Sobre el to que li ha donat a Verdaguer, l'actor ha assenyalat que volia interpretar un personatge que "respiri una certa follia per viure el que té al voltant" i que està mogut per l'interès en pujar muntanyes. "Tot el que ha fet el director és la travessa cap a la Maleïda en un moment en què ningú l'havia fet, era una aventura realment perillosa i es necessitava aquesta pulsió, passió i follia per llençar-te a aquesta aventura", ha assenyalat Soler.L’estrena absoluta de Maleïda 1882 va tenir lloc el passat 10 de juny al FIC-CAT, coincidint amb l’efemèride de la mort de Verdaguer i competint en Selecció Oficial. Arribarà als cinemes el 5 de juliol coincidint amb l’inici de l’expedició pirinenca que descriu la pel·lícula, encapçalada per Verdaguer i que va empènyer Verdaguer a escriure Canigó. Una vegada finalitzat el circuit comercial i per festivals s’emetrà a TV3.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor