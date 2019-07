El ple del Parlament votarà la creació de dues comissions sobre abusos sexuals a menors

El ple del Parlament que comença dimecres 10 de juny votarà la creació de dues comissions sobre abusos sexuals a menors: una d'elles serà la comissió d'investigació sobre abusos sexuals a l'escola, arran del cas dels Maristes, i l'altra serà d'estudi sobre els abusos a la infància en general.Es preveu que ambdues s'aprovin ja que la primera va ser registrada per tots els grups mentre que la segona ho van fer tots els grups excepte els comuns i la CUP. D'altra banda, a la Mesa i la Junta de Portaveus d'aquest dilluns s'ha parlat de fer el ple monogràfic que havia demanat Cs sobre el futur polític de Catalunya l'última setmana de juliol, juntament amb l'últim ple ordinari abans de les vacances.Al ple de la setmana que ve tindrà lloc el debat i la votació finals del Projecte de llei de creació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i el debat per validar o derogar el Decret llei 11/2019, del 4 de juny, de modificació de la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport.Un altre punt de l'ordre del dia és la designació dels set membres del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca). Ciutadans denuncia que JxCat i ERC han arribat a un acord amb PSC-Units per renovar els membres d'aquest òrgan sense comptar amb el seu grup que, segons recorden, és el principal grup parlamentari.Per la seva banda, JxCat ha reclamat en les reunions d'aquest dilluns de la Mesa i al Junta de Portaveus que es reactivi la comissió sobre la reforma del reglament del Parlament i es queixen que fa moltes setmanes que no es reuneix.La Mesa i la Junta també han fixat el plens per al quart període de sessions, de setembre a desembre d’aquest any, que preveu fer set plens. El primer serà el 25 i 26 de setembre. A l’octubre es faran plens els dies 9-10 i 23-24; al novembre el 13-14 i 27-28, i al desembre l’11-12 i 18-19.

