Les dones alcen la veu al Parlament per impulsar una agenda feminista

Els 135 escons ocupats per dones alçant la mà. Fotografia inèdita la d'aquest dilluns 1 de juliol al Parlament de Catalunya. La institució s'ha conjurat per impulsar una agenda per la igualtat i drets de les dones en una sessió en la qual diputades i representants de la societat civil han alçat la veu a l'hemicicle. El resultat ha estat l'aprovació d'una declaració conjunta i transversal i amb vocació d'anar més enllà del terreny simbòlic. Reivindiquen estar en el rovell de la presa de decisions, polítiques amb segell feminista i dotació pressupostària per fer-les realitat.Canviar el paradigma patriarcal i seguir avançant cap al repte de la igualtat és l'objectiu de fons d'aquesta iniciativa que pretén ser un punt de partida perquè se sostingui en el temps i que s'ha basat en el mínim comú denominador de tots els grups que formen part de la cambra. El combat contra la xacra de la violència masclista en totes les seves dimensions i les agressions sexuals són dos dels principals cavalls de batalla. De fet, entre les mesures proposades, es demana que es reconeguin via llei totes les formes de violència masclista, també la institucional."Avui, el Parlament és nostre", ha proclamat la presidenta del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, Núria Balada, a l'inici de la sessió. L'objectiu, ha afegit la vicepresidenta de l'entitat, Montse Pineda, és fer del patriarcat una paraula del passat. "Companyes, ja som aquí. Mireu-nos bé perquè no pensem marxar. Estem aquí per quedar-nos i avançar", ha sentenciat des del faristol en una arrencada marcada per l'emotivitat.L'anomenat "ple" de les dones celebrat a la cambra catalana coincideix amb el 25è aniversari de la IV Conferència Mundial sobre les Dones de Beijing, en la qual, recorda la declaració aprovada, s'imaginava un món on "totes les dones i les nenes poguessin exercir les seves llibertats i viure en igualtat real". Hi ha hagut avenços, recullen, però encara queden molts reptes i, sobretot, riscos de retrocés que cal combatre. La declaració recull una bateria de compromisos que reclamen que estiguin presents a totes les institucions acompanyats dels recursos suficients via pressupost perquè puguin ser una realitat.El text s'ha treballat durant mesos amb representants de diputades de tots els grups parlamentaris i de les entitats amb tres eleccions de pel mig. "Les divergències no han fet trencat els consensos", han celebrat. S'han dividit en sis grups de treball: drets humans de les dones, dret a l'educació i la cultura, drets laborals i econòmics, dret a la participació social i política, salut i drets sexuals i reproductius, i dret de les dones i les nenes a viure lliures de violències masclistes.El document consensuat fa una radiografia de les mancances en matèria d'igualtat i recull una bateria de propostes que van des del reconeixement legal de la violència institucional, l'atenció dels infants víctimes de violència masclista i garantir els drets de les dones víctimes de tràfic per a l'explotació sexual amb mesures específiques, a l'augment dels recursos en atenció sanitària a les dones. També el combat contra la bretxa salarial i garantir la paritat en els òrgans de presa de decisions en l'àmbit laboral, així com garantir la paritat a les institucions i a les organitzacions polítiques i sindicals. La declaració reividinca, a més, la protecció als drets humans de les dones i promoure una incorporació de la perspectiva de gènere a les escoles per superar l'androcentrisme en els continguts i desmuntar els estereotips sexistes que acaben sent la base de violència masclista.La declaració transversal s'ha basat en el mínim comú denominador de tots els grups, però la sessió no ha estat exempta de les divergències polítiques en matèria feminista i pel que fa al conflicte entre Catalunya i Espanya. Les representants de Junts per Catalunya (Anna Geli), ERC (Jenn Díaz) i CUP (Natàlia Sánchez) han reivindicat les dirigents empresonades o a l'exili, mentre que la diputada Noemí de la Calle, de Ciutadans, ha demanat solidaritat amb la secretària judicial que el 20 de setembre del 2017 va ser "assetjada pels colpistes".La diputada de la CUP i Susanna Segovia, dels comuns, han clamat contra el "capitalisme patriarcal", mentre que la representant del partit taronja ha carregat contra els moviments que busquen que les dones passin d'estar "sota la tutela dels homes a la tutela d'altres dones". La diputada popular Esperanza García, en canvi, ha evitat confrontar tant en l'eix nacional com en les polítiques feministes, mentre que la socialista Beatriz Silva ha emmarcat el seu discurs en els punts de trobada.Malgrat les diferències exhibides, però, el clima a l'hemicicle ha estat el de respecte a les divergències per primar els elements comuns. Tot i això, tenint present que l'objectiu del Parlament és que la declaració aprovada es traslladi a un ple monogràfic amb validesa legal, les declaracions de les diputades són l'avantsala d'unes discrepàncies que afloraran en el futur debat parlamentari. Aquest dilluns, però, s'ha posat per davant el consens. Jenn Díaz ho ha resumit amb el següent clam: "Les dones volem capgirar-ho tot i ho aconseguirem".

