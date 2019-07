Puigdemont i Comín demanen al Suprem que els inclogui amb Junqueras en la qüestió prejudicial al TJUE

L'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han demanat al Tribunal Suprem que inclogui el seu cas en una eventual qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'escó a l'Eurocambra d'Oriol Junqueras. El Suprem, que encara no s'ha pronunciat sobre si portar o no el cas al tribunal de Luxemburg, hauria de plantejar la qüestió perquè, segons els advocats de Puigdemont i Comín, no fer-ho "implicaria la vulneració de drets fonamentals".A més d'unir-se a les preguntes plantejades per l'advocat de Junqueras sobre la immunitat, els lletrats dels dos líders exiliats formulen les seves pròpies preguntes, en relació als requeriments que pot imposar un estat a l'hora de proclamar els eurodiputats finals i la seva comptabilitat amb la normativa europea i el dret al sufragi passiu, és a dir, al dret a representar els electors.