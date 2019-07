L'urbà que va matar la gossa Sota defensa davant del jutge que va disparar per «por»

L'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que va abatre la gossa Sota ha justificat aquest dilluns davant del jutge que va disparar per "por" quan l'animal estava a punt d'abalançar-se sobre ell, després d'haver-lo mossegat al colze una primera vegada, segons fonts jurídiques. Aquest agent i el seu company de patrulla han declarat com a investigats davant el Jutjat d'Instrucció 4 de Barcelona, ​​tot i que s'han negat a contestar les preguntes de l'acusació particular -en nom de l'amo de la gossa- i de les sis acusacions populars de diferents entitats animalistes , entre elles Pacma, Faada, Nova Eucària i Libera, i només han contestat a la seva defensa i a la Fiscalia.Han explicat tots dos que la intervenció es va iniciar quan van veure un gos sol i sense lligar que anava pel carrer, el 18 de desembre del 2018 , el que els va cridar l'atenció, i posteriorment l'amo de l'animal va aparèixer i els va començar a increpar sense cap motiu. Els agents van sortir del cotxe patrulla, li van demanar la documentació i va ser llavors, segons les citades fonts jurídiques, quan l'home va començar a posar-se agressiu i nerviós i a traslladar aquest comportament a la gossa.Segons les fonts consultades, els agents han relatat que li van demanar a l'home que lligués l'animal, però que aquest no ho va fer. Els agents asseguren que hi va haver un primer atac al policia, a qui li va mossegar el colze quan intentava reduir-lo, encara que només va ser una lesió lleu.Llavors la patrulla es va distanciar de l'home i l'animal a l'espera de reforços, i va ser en aquest moment quan van veure que l'amo li deia alguna cosa a la gossa com per atiar-la i posteriorment la gossa es va dirigir cap a ells a tota velocitat, de manera que el policia va optar, per protegir la seva integritat, per disparar-li.Les fonts consultades asseguren que els urbans no coneixien l'amo de la gossa, però que posteriorment van poder constatar que havia tingut incidents anteriors amb la policia, que han estat aportats a la causa.L'advocada de l'amo de la gossa Sota, Inés Guardiola, ha explicat als mitjans que hi ha "contradiccions" entre els dos agents i amb els atestats: sobre com s'inicia l'incident amb el seu client, ja que un gos que no és de raça perillosa pot anar sense lligar a Barcelona. Ha explicat que aquest dilluns també estaven citats dos testimonis directes dels fets com a protegits, però que finalment han hagut de renunciar-hi perquè s'ha estimat un recurs de la defensa i se'ls ha aixecat aquesta protecció, i ells no han volgut declarar per "por a possibles represàlies".Dos testimonis que van arribar després del tret sí que han declarat, i han explicat, segons aquesta advocada, que la gossa va estar una hora a terra, i que ningú es va assegurar si era morta. La necròpsia de l'animal indica que la ferida mortal no té restes de minerals i de sutge; l'advocada ha explicat que demanaran aclarir si la gossa estava "a prop o no" de l'agent en el moment del tret.El propietari de la gossa, Tauri R., va explicar en declarar el passat 26 de juny com a denunciant que el seu animal estava tranquil·la i que la van disparar.A les portes de la Ciutat de la Justícia s'han concentrat una vintena de persones al crit "Justícia per Sota" i amb pancartes amb missatges com "Mentre ells no tinguin veu, no deixaràs d'escoltar la meva" i "Totes les vides emparades per la llei".En declaracions a Europa Press, el fundador president de SOS Animals Maresme, Toni Solana, ha explicat que per la seva entitat el cas de la gossa Sota "va ser un assassinat", i que creuen que contra aquest tipus de fets ha d'haver un judici penal i que les persones que fan mal als animals han de ser condemnades.Ha afirmat que, segons ells, "un policia li va disparar un tret a un animal que li va mossegar" i que en lloc de socórrer-la quan estava patint, van deixar que morís al terra. "Tenim consciència del que és la llei de protecció animal actualment, però això pot servir per fer un pas endavant i que es canviï aquesta llei i que els animals no siguin objectes, sinó que siguin protegits com a éssers vius; això és el que volem", ha argumentat.

