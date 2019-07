Torra no anirà a Estrasburg per la situació de risc d'incendis a Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, no anirà finalment a Estrasburg per reclamar que Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras puguin exercir d'eurodiputats. Segons han explicat fonts de la Presidència a l'ACN, el president ha decidit no anar-hi demà dimarts tenint en compte que Catalunya es troba en una situació de risc i alerta d'incendis després del foc que ha cremat els darrers dies a Ribera d'Ebre.Torra ho ha decidit després de parlar-ho directament amb Carles Puigdemont. De totes maneres, el president de la Generalitat té previst d'intervenir des de la distància en la concentració convocada per demà dimarts amb motiu de la constitució del Parlament europeu.

