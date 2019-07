La guia definitiva per no perdre't cap detall del Festival Cruïlla de Barcelona

Dimecres 3 de juliol



A l'escenari Estrella Damm

Aurora (19.30 - 20.45 hores)



Black Eyed Peas (21.15 - 22.30 hores)



A l'espai Village

Always drinking marching band, Rolling vibes collection (19 - 19.30 hores)



Always drinking marching band, Rolling vibes collection (20.45 - 21.15 hores) A l'escenari Estrella DammAurora (19.30 - 20.45 hores)Black Eyed Peas (21.15 - 22.30 hores)Always drinking marching band, Rolling vibes collection (19 - 19.30 hores)Always drinking marching band, Rolling vibes collection (20.45 - 21.15 hores)

Dijous 4 de juliol



A l'escenari Estrella Damm

Lildami (19.45 - 20.30 hores)



Ayak y Prok (21.00 - 22.15 hores)



Natos y Waor (22.45 - 00.00 hores)



A l'escenari Cruïlla Enamora

Red Bull batalla de los gallos (20.30 - 21.00 hores)



Red Bull batalla de los gallos (22.15- 21.45 hores)

Divendres 5 de juliol



A l'escenari Estrella Damm

Bastille (20.00 - 21.30 hores)



Vetusta Morla (23.00 - 00.30 hores)



Foals (02.00 - 03.30 hores)



A l'escenari Cruïlla Enamora

Tiken Jah Fakoly (18.45 - 20.00 hores)



Zaz (21.30 - 23.00 hores)



Garbage (00.30 - 02.00 hores)



DJ Amable (03.30 - 05.00 hores)



A l'escenari Time Out

Gang of Youths (19.15 - 20.15 hores)



Els Pets (21.30 - 23.00 hores)



Aquelarre de Cervera (23.00 - 23.30 hores)



Xoel López (00.30 - 02.00 hores)



A l'escenari Radio 3

Berri Txarrak (20.00 - 21.30 hores)



Dermot Kennedy (23.00 - 00.30 hores)



Iseo & Dodosound (02.00 - 3.30 hores)



A l'espai Village

La Fura dels Baus: 19.15 - 19.30 hores; 19.45 - 20.00 hores; 21.30 - 21.45 hores, 22.00 - 22.15 hores; 22.30 - 22.45 hores; 00.30 - 00.45 hores; 01.15 - 01.30 hores



Bastille (20.00 - 21.30 hores)Vetusta Morla (23.00 - 00.30 hores)Foals (02.00 - 03.30 hores)Tiken Jah Fakoly (18.45 - 20.00 hores)Zaz (21.30 - 23.00 hores)Garbage (00.30 - 02.00 hores)DJ Amable (03.30 - 05.00 hores)Gang of Youths (19.15 - 20.15 hores)Els Pets (21.30 - 23.00 hores)Aquelarre de Cervera (23.00 - 23.30 hores)Xoel López (00.30 - 02.00 hores)Berri Txarrak (20.00 - 21.30 hores)Dermot Kennedy (23.00 - 00.30 hores)Iseo & Dodosound (02.00 - 3.30 hores)La Fura dels Baus: 19.15 - 19.30 hores; 19.45 - 20.00 hores; 21.30 - 21.45 hores, 22.00 - 22.15 hores; 22.30 - 22.45 hores; 00.30 - 00.45 hores; 01.15 - 01.30 hores

Dissabte 6 de juliol



A l'escenari Estrella Damm

Years & Years (20.15 - 21.30 hores)



Kylie Minogue (23.00 - 00.30 hores)



Love of Lesbian (02.00 - 03.30 hores)



A l'escenari Cruïlla Enamora

Seu Jorge (18.45 - 20.15 hores)



Dorian (21.30 - 23.00 hores)



Parov Stelar (00.30 - 02.00 hores)



Elyella (03.30 - 05.00 hores)



A l'escenari Time Out

Oumou Sangaré (18.45 - 20.15 hores)



Michael Kiwanuka (21.30 - 23.00 hores)



Jorge Drexler (00.30 - 02.00 hores)



A l'escenari Radio 3

El petit de cal Eril (20.15 - 21.30 hores)



Cala Vento (23.00 - 00.30 hores)



Marcelo D2 (02.00 - 3.30 hores)



A l'espai Village

La Fura dels Baus: 19.30 - 19.45 hores; 20.00 - 20.15 hores; 21.30 - 21.45 hores, 22.00 - 22.15 hores; 22.30 - 22.45 hores; 00.30 - 00.45 hores; 01.00 - 01.15 hores

El grup The Cat Empire en l'actuació que van fer en l'edició del 2015 Foto: Cruïlla

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor

El parc del Fòrum de Barcelona escalfa motors. Des d'aquest dimecres fins dissabte es convertirà, un any més, en el recinte que acull el Festival Cruïlla , que enguany destaca per caps de cartell de l'altura de Black Eyed Peas, Kyle Minogue, Bastille, Foals i Els Pets.Els seguidors més fidels al Cruïlla ja tenen la seva entrada, però encara es poden adquirir abonaments per dies puntuals o pels quatre que dura l'esdeveniment. Si encara no tens clar si hi podràs anar, quant val, com s'hi arriba, qui hi toca i quin dia, i què necessites saber si ets menor d'edat i no t'ho vols perdre,t'ho explica en aquestes deu preguntes freqüents amb resposta.