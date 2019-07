Detingut per agredir la seva parella i la seva filla de 20 mesos

La Policia Local de Manresa va detenir dissabte al matí un home acusat d'agredir la seva parella i la seva filla, de només 20 mesos d'edat, i fer-les fora de casa a la zona de l'escola Renaixença de Manresa.El cos policial es va activar quan va rebre diverses trucades a la sala del 092 informant que al carrer hi havia una dona d'uns trenta anys, mig nua, plena de sang amb una criatura dins d'un cotxet, que demanava que algú avisés a la policia.En arribar els agents van trobar la dona amb la seva filla de 20 mesos, que va manifestar que tant ella com la seva filla havien estat agredides i fetes fora de casa per la seva parella, que es trobava a casa, just allà mateix.Els agents van comprovar que mare i filla presentaven nombroses lesions recents compatibles amb una agressió, motiu pel qual van intentar accedir al domicili, on el presumpte agressor es negava a obrir la porta. Els agents van avisar als Bombers de la Generalitat per tal d'accedir al domicili amb l'ajut del camió cistella, per la porta d'un balcó exterior. Quan els agents estaven intentant obrir la porta del balcó amb una palanca, el presumpte agressor va obrir la porta, moment en el qual va ser detingut.

