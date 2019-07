Últimes hores per fer la declaració de la Renda

La campanya de la declaració de la Renda del 2018 encara les darreres hores. Avui, 1 de juliol, juliol és el darrer dia per fer-la i entregar-la a l'Agència Tributària, ja sigui per Internet, per telèfon o de forma presencial. Si encara no l'has fet, et resumim els punts clau que has de tenir en compte per no perdre't a l'hora d'emplenar i notificar tota la documentació. I a la part final, un recull de dubtes diversos que sempre ens sorgeixen sobre aquesta qüestió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor