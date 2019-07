Deixen els seus fills tancats al cotxe en plena onada de calor mentre fan unes compres

La Policia Local de Manresa va haver d'actuar d'urgències dissabte a la tarda per treure dos menors, de 10 anys i 8 mesos, d'un cotxe on els seus pares els havien deixat tancats mentre feien compres a Manresa. Els menors van estar a l'interior del vehicle durant 20 minuts a mitja tarda en plena onada de calor.Sobre dos quarts de sis de la tarda, la Policia Local de Manresa va rebre diverses trucades que avisaven que havien deixat dos menors tancats dins d'un cotxe a ple sol amb el motor parat i sense aire condicionat en un estacionament de la zona dels Trullols, en un moment en que la temperatura exterior s'apropava als 40 graus.Quan els agents van arribar van treure els menors, de 10 anys i 8 mesos d'edat, i els van posar a l'interior del vehicle policial amb aire condicionat mentre recollien el testimoni de diverses persones que confirmaven que, com a mínim, els menors havien estat exposats a ple sol més de 20 minuts.Els agents van activar els serveis mèdics que van traslladar el nadó a l'hospital de Sant Joan de Déu, moment en què, segons informen els agents, van aparèixer els pares inconscients de la situació generada, amb diverses bosses de la compra. Els serveis mèdics van comprovar que, tot i l'exposició que havien patit, l'estat de salut dels menors era bo.A hores d'ara, la Policia Local investiga els pares (un home de 41 anys i una dona de 30, veïns de Manresa) per si es donessin els requisits per imputar-los un delicte d'abandonament de menors, alhora que ha passat informe al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, per tal que avaluïn la situació global del menors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor