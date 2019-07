El PDECat esquiva el debat de l'abstenció a Sánchez pilotat pels presos: «La decisió sortirà del consens»

Contenció en la resposta de David Bonvehí després que els presos de Junts per Catalunya (JxCat) defensessin en una carta l'abstenció de les sigles en la investidura de Pedro Sánchez . El president del PDECat ha rebutjat posicionar-se públicament sobre la possible abstenció de la formació que representa el seu partit al Congrés dels Diputats. En al roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu del PDECat, Bonvehí ha descartat apostar per l'abstenció o el vot en contra –sí que ha rebutjat donar-hi suport actiu, com ja havia anunciat-, i ha mostrat "tota la confiança" als diputats de JxCat al Congrés.Bonvehí ha recalcat que "la decisió sortirà del consens dels set diputats de JxCat i dels òrgans de coordinació, amb els presidents Quim Torra i Carles Puigdemont". La carta dels presos va impactar en el debat de l'espai polític postconvergent. Algunes veus del PDECat avalen la posició de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull mentre que d'altres diputades al Congrés, com Míriam Nogueras -més pròxima a Puigdemont- s'oposen a facilitar la investidura del líder del PSOE. Tal com va avançar aquest diumenge NacióDigital , els associats del PDECat seran consultats sobre l'encaix amb JxCat, l'altre gran debat que té obert el partit a banda de la investidura a Espanya. Aquest és un dels objectius que ja ha traslladat de portes endins el president de la formació, David Bonvehí, que és un dels principals negociadors de l'entesa entre tots els sectors juntament amb Carles Puigdemont i Artur Mas. Malgrat que Bonvehí ha fet aquesta proposta al partit, en públic ha negat que de forma imminent es prevegi una consulta a la militància. En la roda de premsa d'aquest dilluns s'ha limitat a apostar per "un debat serè, tranquil i franc".El format d'aquesta consulta a les bases, remarquen les mateixes fonts coneixedores de la proposta, encara no està tancat. "Però s'acabarà votant, segur", assenyala un dels consultats per aquest diari, que dona per fet que aquest mes de juliol no hi haurà un congrés extraordinari del PDECat que serveixi com a pista d'aterratge per a la fusió amb les sigles liderades per Puigdemont. De fet, com apuntava aquest diari, el mateix Bonvehí ha detallat que el debat intern sobre l'encaix a JxCat no està previst acabar-lo aquest juliol i ha avisat que la decisió "no serà imminent".

