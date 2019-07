La Cambra explicarà el cost que els incompliments de l'Estat tenen en l'economia catalana

Eines de País, la candidatura independentista que va guanyar les eleccions a la Cambra de Comerç, ja governa i ha posat feina l'àrea d'estudis. L'entitat ha encarregat un informe sobre les inversions estrangeres a Catalunya i un altre sobre els costos per l'economia catalana dels incompliments de l'Estat en inversions. Aquestes són dues de les decisions adoptades aquest dilluns pel nou comitè executiu de la Cambra, reunit a la Llotja de Mar. Així ho ha anunciat el nou president, Joan Canadell.El nou govern cameral ha decidit també fer públic un estudi elaborat per l'àrea d'estudis de la institució el 2012 que explicava els riscos i avantatges d'una Catalunya independent, i que no va ser publicat (Les conseqüències econòmiques d’un Estat propi a Catalunya).Canadell també ha anunciat que la Cambra vol tenir una interlocució amb totes les multinacionals que arribin a Catalunya per posar-se a la seva disposició i conèixer les raons per les quals han decidit invertir a Catalunya.El president de la Cambra ha anunciat que l'entitat vol dir la seva sobre el projecte elaborat pel Govern d'una nova llei de Cambres catalanes, que fins al moment no els convenç i que dona un "excessiu protagonisme" a la futura Cambra de Catalunya.Entre les altres decisions de la nova executiva cameral hi ha la revisió del cens, una mesura necessària per avançar en la transparència de l'entitat i per fer més fàcil l'organització de consultes als empresaris catalans sobre temes diversos, una de les propostes de la candidatura de Canadell. També ha informat que encarregaran una auditoria sobre l'estat de l'entitat, tot i que ha destacat que no veuen cap element de sospita sobre la gestió duta a terme per l'equip de Miquel Valls.El 25 de juliol se celebrarà el primer plenari de la nova etapa, en què e svol reforçar l'equip de l'àrea d'estudis (de moment, amb la contractació de dos tècnics nous). Canadell ha anunciat que el responsable del servei, Josep Ramon Rovira, ha estat confirmat.Preguntat sobre les relacions que la Cambra mantindrà amb les altres entitats econòmiques i empresarials, Canadell ha subratllat la voluntat de tenir-hi relacions cordials i alhora encoratjar-les a engegar plantejaments similars als seus. Canadell ha explicat que el clima amb Foment del Treball i la Pimec és bo i que ja s'ha reunit dues vegades amb el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor