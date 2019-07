Els comuns titllen d'«irresponsable» que Sánchez intenti la investidura sense un acord previ

El líder dels comuns al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha titllat d'"irresponsable" que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, vulgui presentar-se a la investidura per repetir com a president del govern espanyol sense haver acordat prèviament els suports necessaris. "El PSOE no te 180 diputats, en té 123", ha recordat en una roda de premsa amb altres diputats d'En Comú Podem.Asens, a més, ha presentat un decàleg de 25 mesures "de mínims" sense les quals no preveu donar suport a Sánchez. Els comuns exigeixen que es reconegui la plurinacionalitat de l'Estat espanyol, que es desjudicialitzi el conflicte polític català, que es limitin els preus dels lloguers i que es blindi el sistema de pensions, entre altres mesures.

