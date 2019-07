​MAPA 24 terrasses de Barcelona per gaudir de l'estiu amb tapes i cervesa Inedit

Torna el Vespres Inedit's , una proposa per gaudir de l'estiu a Barcelona combinant les vistes de la ciutat amb la millor cervesa i gastronomia. Fins el 28 de juliol i de sis de la tarda al nou del vespre, 24 terrasses de la ciutat oferiran dues tapes d’autor i una cervesa Inedit de Damm de 33 cl per 9 euros.Durant els dies que durin els Vespres Inedit’s , 23 terrasses d’hotels i una d’un restaurant presenten una àmplia varietat de propostes gastronòmiques de la mà de reconeguts xefs, aptes per a tots els gustos i per gaudir amb la millor posta de sol de la ciutat.

Inedit, la cerversa de Damm i Ferran Adrià







Inedit és una barreja de dues cerveses –cervesa de malt d'ordi tradicional i cervesa de blat-, aromatitzada amb llúpol, coriandre, pell de taronja i regalèssia. És una cervesa d'alta intensitat i complexitat aromàtica, amb un aspecte lleugerament tèrbol. Molt afruitada i floral al nas, amb sensació de llevat fresc i reminiscències d'espècies dolces. De textura cremosa i fresca, volum suau i carbònic delicat. Inedit va néixer el 2008 de la mà dels mestres cervesers de Damm, Ferran Adrià i l'equip de sommeliers d'elBulli . Pensada especialment per acompanyar, amb el màxim respecte, la nova gastronomia, plena de contrastos i matisos aromàtics.

Un total de 48 propostes aptes per a tots els gustos, que van des d’actualitzacions de clàssics de la gastronomia -com el “caneló cruixent de galta de porc ibèric i suc de carn amb cireres” de l’Hotel Casa Fuster- a elaboracions amb ingredients de proximitat -com el “mini niu de patata amb samfaina i formatge de la Garrotxa” de l’Hotel Hilton Diagonal-, passant per creacions d’inspiració oriental -com el “brioix de curri thai planxat farcit de pollastre, ceba confitada, herbes fresques i pols de cacauet” de l’Hotel Sofia- o llatina -com el “cebiche de llagostins amb llet de tigre i coco” de l’Hotel Barcelona Princess-, entre d’altres.Una edició en la que participa per primera vegada la xef amb més estrelles Michelin del món, Carme Ruscalleda, qui ens proposa una coca de briox d’adobats, salmó i maionesa de miso, i un gotet de salmorejo de remolatxa, llagostí, gelatina de poma i xia, amb un dauet de pa amb tomàquet per gaudir des de la terrassa de l’Hotel Mandarin Oriental Barcelona.

