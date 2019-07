Ciutadans acusa Sánchez de «paràlisi» i li demana que comenci a negociar la investidura

Ciutadans posa pressió a Pedro Sánchez perquè posi fi a la "paràlisi" en què es troba la política espanyola. El secretari general del partit, José Manuel Villegas, ha dit això després de la reunió del comitè permanent del partit taronja, que és el nucli dur de l'executiva. Villegas ha reclamat al president en funcions que "es posi a negociar de debò", però ha deixat clar que Ciutadans no li donarà suport "ni per activa ni per passiva".Després de la reunió del Consell General de la formació de divendres passat, que va avalar el "no és no" d'Albert Rivera a Sánchez, la reunió de la permanent d'avui s'esperava tranquil·la. Villegas ha tret ferro a les tensions internes i ha subratllat que la gran majoria de la direcció ha deixat clara l'opció per ser en una oposició contundent a Sánchez.El número dos de Ciutadans ha reclamat que es constitueixi l'abans possible la diputació permanent del Congrés perquè es pugui iniciar la tasca de control a l'executiu.Aquest dilluns, Ciutadans ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat davant el TC contra la llei d'abusos policials de Navarra, que considera una "aberració jurídica".També ha anunciat que aquesta setmana presentaran de nou la llei de gestació subrogada que va quedar bandejada durant la darrera legislatura.

