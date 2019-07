ERC acusa Sánchez de ser un «irresponsable» per no negociar la investidura

De portes enfora, ERC es resisteix a verbalitzar que està disposada a abstenir-se a la investidura de Pedro Sánchez. És un posicionament que entre bambolines està prou madur. Però els republicans entenen que s'ha de produir un escenari que sigui procliu per poder fer el pas, i això passa per saber si Podem avalarà el líder del PSOE o bé s'anirà a una investidura fallida. Els republicans han interpel·lat aquest dilluns directament a Sánchez i l'ha acusat "d'irresponsable" per no afrontar amb "valentia" una negociació per garantir la seva proclamació com a president i estar disposat a anar a una investidura fallida."La pregunta no és què farem nosaltres, sinó què farà Sánchez. Fins ara no ha fet cap moviment ni cap gest. Com pot ser tan irresponsable de no entendre el resultat de les eleccions?", ha etzibat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha argumentat que els resultats dels comicis del 28 d'abril deixen clara una aposta de la ciutadania pel "diàleg i la negociació" i que, en el cas de Catalunya, són els republicans els seus interlocutors.Si la situació acabés derivant en una nova convocatòria electoral, ha dit Vilalta, les urnes són "sempre assumibles". En tot cas, ha deixat clar que aquest no és l'escenari desitjat per ERC i que resulta incomprensible que Sánchez estigui disposat a anar a una investidura fallida abans de "posar-se a treballar de forma valenta i responsable" per garantir-se els suports. La cadira buida, ha insistit, la deixa el PSOE.Els republicans lamenten, però, que el posicionament del PSOE pel que fa a la judicialització del conflicte amb Catalunya sigui "el mateix" que quan governava el PP. Ho ha dit en referència al veto a Oriol Junqueras a assumir l'acta d'eurodiputat i, per extensió, a Carles Puigdemont i Toni Comín. Representants d'ERC se sumaran demà a la protesta a les portes d'Estrasburg per reivindicar que s'estan "vulnerant" els drets dels votants que els han escollit. "L'estat espanyol segueix tenint fòbia a la democràcia", ha denunciat. ERC s'ha compromès a no deixar de batallar perquè es garanteixin els drets tant dels electes com dels votants.En paral·lel al debat de la investidura, segueixen les negociacions pel govern de la Diputació de Barcelona. Vilalta ha assegurat que no veten el diàleg amb ningú, tampoc amb el PSC, a qui ha acusat d'haver-se seure a dialogar quan es negociava el govern de l'Ajuntament de Barcelona. "Volem parlar amb tothom", ha explicat Vilalta. Ha dit, però, que volen un govern de segell "republicà, social i progressista" també al capdavant d'aquesta institució.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor