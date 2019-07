Suspesa la cimera de la UE fins demà al matí per la impossibilitat d'un acord

Bloqueig a la Unió Europa. Les negociacions pel repartiment d'alts càrrecs s'enroca i el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha optat per suspendre la cimera fins demà, dimarts, a les onze del matí. El principal bloqueig per pactar un paquet de noms està en el del successor de Juncker al capdavant de la Comissió Europea.El Partit Popular Europeu (PPE), el més votat a les eleccions europees, es resisteix a cedir-la als socialistes , que compten amb el suport dels liberals perquè sigui el seu candidat, l'holandès Frans Timmermans, qui succeeixi Juncker. Els 28 han reprès les converses aquest dilluns al matí, després que l'intent de tancar un acord de forma consensuada no hagi estat possible de matinada. De nou, però, sense èxit. Demà, nou round.Mentre que la cancellera Angela Merkel s'havia obert a una proposta que plantejava Timmermans per a la presidència de la Comissió, el PPE s'ha revoltat en contra del pla. Fins i tot aquest matí l'eurocomissari alemany de la CDU Günther H. Oettinger ha expressat a les xarxes socials les seves "reserves" sobre Timmermans. "Els democratacristians han guanyat les eleccions europees", ha reivindicat.

