El Raval, en peu de guerra contra l'especulació de Blackstone

"Raval VS Blackstone". Aquest és el nom amb què el Sindicat d'Habitatge del Raval de Barcelona ha presentat la campanya de resistència al desnonament amb data oberta que amenaça deu famílies del número 99 del carrer Hospital, una trentena de persones en total. El bloc és propietat de Blackstone i es preveu que, com és habitual, la comitiva judicial recorri als Mossos d'Esquadra a l'hora de fer efectiu el llançament.Els veïns no s'han arronsat i amb el suport del Sindicat de Llogaters i la Plataforma Raval Nord, entre altres, han programat activitats ininterrompudes des d'aquest dilluns fins al 15 de juliol, que han presentat en una roda de premsa aquest dilluns. Hi haurà tallers, xerrades, àpats populars i cinema a la fresca i també se celebraran assemblees de col·lectius del barri. El Sindicat d'Habitatge del Raval també ha anunciat que els pròxims quinze dies convocaran "escraches oberts" contra directius del fons d'inversió immobiliària.Durant aquestes dues setmanes, el desnonament es podrà produir en qualsevol moment i els col·lectius volen mantenir-se en alerta permanent. És el tercer desnonament que han d'afrontar les famílies que ocupen l'immoble des de fa deu anys però és el primer que es pot produir per sorpresa. A l'habitatge hi viuen vuit menors.La portaveu del Sindicat d'Habitatge del Raval (SHR), Joana Sales, ha avançat que intentaran evitar el desnonament amb dents i ungles i ha reivindicat la tasca dels col·lectius d'habitatge al barri. "Sense nosaltres hi hauria més narcopisos i més veïns expulsats", ha defensat. Sales ha denunciat que les institucions no han donat resposta a la situació de les famílies del carrer Hospital. "Sembla que no s'atreveixen a fer front a Blackstone", ha afirmat Tatiana, una de les veïnes.Poc després de la roda de premsa al carrer Hospital, la regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha fet públic que Blackstone ha presentat una oferta a les famílies. Concretament, oferir tres lloguers socials a les tres famílies més empobrides i llogar la resta d'immobles a preus per sota de mercat. Això implicaria que la resta de famílies haguessin de recórrer als serveis municipals i que alguns pisos de l'edifici sí que es llogarien a preu de mercat.Martín ha valorat positivament la proposta. "Estem evitant un nou cas de gentrificació, hem aconseguit fer moure Blackstone gràcies a la pressió ciutadana", ha argumentat. Segons la regidora, no és la primera oferta del fons voltor, que inicialment proposava reallotjaments a algunes famílies i posar en lloguer tots els immobles a preus de mercat. Més enllà de l'oferta que hi ha sobre la taula, per ara la propietat no s'ha mostrat disposada a aturar el desnonament.El consistori ha traslladat l'oferta del fons a l'SHR, que encara no l'ha comunicat a totes les famílies. La proposta de Blackstone, però, queda lluny de les exigències dels col·lectius d'habitatge, que demanen l'expropiació del bloc i lloguer social per a tots els pisos. Fonts de l'SHR confimen aque consideren insuficient la proposta feta pel fons voltor.A la roda de premsa, Sales ha avisat que l'única solució que contempla l'SHR és que les famílies puguin quedar-se a casa seva i assegura que no acceptaran "l'almoina" de l'Ajuntament en forma d'habitatge provisional per a les famílies i que si el desnonament es consuma, reallotjaran els afectats al barri. Com a màxim un parell a preu de mercatEn aquest sentit, el portaveu del Sindicat de Llogaters, Jaime Palomera, ha demanat "parar els peus" a Blackstone. "L'expropiació de l'edifici no hauria de costar a l'Ajuntament no un euro més del preu de saldo al qual el fons va adquirir el bloc", ha dit. A més, Palomera ha interpel·lat el departament d'Interior i ha demanat al conseller, Miquel Buch, que eviti "escenes de repressió com les viscudes l'1-O o el 15-M".Els col·lectius implicats en la campanya Raval VS Blackstone exigeixen la implicació de les administracions en el cas, que consideren paradigmàtic de la situació d'emergència habitacional que es viu arreu de Catalunya. "La Cosntitució reconeix la possibilitat de subordinar la riquesa a l'interès general", ha recordat Palomera, que ha acusat l'Estat de posar la "catifa vermella" als fons d'inversió.El portaveu del Sindicat de Llogaters també ha exigit a la Generalitat una llei contra l'especulació que doni solucions a les persones que s'han vist obligades a ocupar algun immoble.La Tatiana també ha criticat l'Ajuntament, després que la Guàrdia Urbana desallotgés dissabte un local ocupat pel Sindicat d'Habitatge del Raval ubicat al costat del número 99 i que el col·lectiu volia utilitzar com a quarter general per la campanya Raval VS Blackstone. "No permetrem que s'omplin la boca de polítiques socials i després mirin cap a una altra banda", ha etzibat.

