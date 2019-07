La façana de la Paeria de Lleida ja llueix la pancarta dels presos polítics i exiliats

La façana de la @PaeriaLleida ja llueix la pancarta en solidaritat amb els presos polítics pic.twitter.com/v1O6NAllFB — Àlvar Llobet Sotelo (@AlvarLlobet) July 1, 2019

La façana de l'Ajuntament de Lleida ja llueix la pancarta en solidaritat amb els presos polítics. El cartell s'ubica a la cara de l'edifici que dona al riu Segre.Tal com va anunciar l'alcalde de la ciutat, Miquel Pueyo, el govern municipal ha ordenat la col·locació del cartell que s'acompanyarà aquesta tarda d'un llaç groc que es veurà a la façana de la plaça. Pueyo ha assegurat durant el ple de cartipàs que la neutralitat de l'espai públic no existeix, i que totes les decisions que es prenen són "polítiques".En aquesta línia, el paer en cap ha considerat que la pancarta dels presos i el llaç groc no són símbols independentistes atès que són icones solidàries amb els polítics catalans que estan a la presó i a l'exili.

