Puigdemont, als manifestants de demà a Estrasburg: «El vostre compromís és fonamental»

han informat fonts judicials a Europa Press . El mateix Puigdemont ha recordat a les xarxes socials que la petició ha estat admesa a tràmit.

Carles Puigdemont ha llançat aquest dilluns un missatge per encoratjar els manifestants que demà dimarts es concentraran a Estrasburg, el mateix dia de la sessió de constitució del Parlament Europeu. "El vostre compromís és fonamental perquè nosaltres puguem continuar lluitant", ha assenyalat l'expresident a l'exili, referint-se a la reivindicació d'Oriol Junqueras, Toni Comín i ell mateix per poder prendre possessió del seu escó al Parlament europeu.En un missatge de veu, Puigdemont ha reiterat als manifestants que tots tres estan "lluitant des de fa molt de temps" per "defensar els nostres drets col·lectius" i que, per aquest motiu, la marxa de dimarts és "extremadament important"."No serà un dia fàcil, serà un dia complex", ha alertat Puigdemont, que ha animat els manifestants a mostrar a tot Europa "quina mena de poble som", i a fer-ho "sense necessitat de trencar una paperera".També aquest dilluns, Puigdemont ha seguit esgotant les opcions per convertir-se en eurodiputat . L'expresident de la Generalitat va presentar divendres un recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea reclamant mesures urgents per aconseguir que se'l reconegui com a parlamentari europeu i pugui prendre possessió del seu escó al nou Parlament Europeu que es constituirà aquest dimarts, tal com