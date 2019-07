El Palau Robert dedica una exposició a la xef Carme Ruscalleda

Exposició «Carme Ruscalleda. L’essència del gust» al Palau Robert de Barcelona. Foto: Adrià Costa

Exposició «Carme Ruscalleda. L’essència del gust» al Palau Robert. Foto: Adrià Costa

Després de 30 anys d’activitat, el 27 d’octubre de l’any passat Carme Ruscalleda va tancar les portes del seu prestigiós restaurant Sant Pau, a Sant Pol de Mar , que lluïa amb orgull tres estrelles Michelin. La xef catalana, junt amb el seu marit i company professional, Toni Balam, van voler deixar el millor regust de boca als afortunats comensals d’aquell històric “últim sopar”. Els van servir una degustació dels seus millors plats i... no van acceptar cobrar el compte. Convida la casa.Ruscalleda (Sant Pol de Mar, 1952) ja va advertir aleshores que no es jubilava. Que es reinventava. El Sant Pau passava a ser un bar que portaria la seva filla Mercè i n’aprofitaria part de la cuina per a fer-ne una “Cuina Estudi”. A més, la xef maresmenca segueix al capdavant del Sant Pau de Tòquio (dues estrelles Michelin) i el seu fill Raül és el xef del restaurant Moments (dues estrelles Michelin), ubicat a l’hotel Mandarin Oriental de Barcelona.S’obre, doncs, una nova etapa per a la gran ambaixadora de la cuina catalana al món, que fa 30 anys va deixar de despatxar a la tenda de queviures dels seus pares, a Sant Pol, per començar a fer història rere els fogons. És el millor moment per degustar-nos amb un repàs a la seva trajectòria d’èxit.El Palau Robert ha decidit dedicar una exposició a Ruscalleda que va obrir al públic el passat 26 de març i es podrà visitar fins al 29 de setembre . La mostra dedicada a la cuinera s’afegeix a les exposicions que el Palau Robert ha presentat sobre Ferran Adrià (2012) i els germans Roca (2017).L’ exposició, titulada Carme Ruscalleda. L’essència del gust , està organitzada per la Direcció General de Difusió de la Generalitat i té com a comissària Anna Alberni. Compta amb el patrocini de Gallina Blanca.El visitant de la mostra podrà resseguir una cronologia amb les fites més importants de la carrera de Ruscalleda. Anys d’aprenentatge i perfeccionament que han anat conformant una xef que ha esdevingut una referent a Catalunya i la resta de món. Un camí d’esforç i genialitat que l’ha dut a un reconeixement internacional unànime. Des de les estrelles Michelin, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2004), la Medalla d’Or al Mèrit en Belles Arts del Ministeri de Cultura (2008), la Medalla d’Or del Parlament (2013) el Premi Nacional de Cultura (2019) o la distinció com a filla predilecta de Sant Pol, que posa de manifest l’arrelament de Ruscalleda a la seva terra i la gent més propera.D’aquesta ment creativa i oberta, del neguit professional i d’una cuina que ha anat evolucionant i millorant han sorgit propostes d’alguns dels seus plats ja icònics, com el caneló al revés, el lluç amb pa amb tomàquet o les textures de xocolata inspirades en “La Guitarra” de Picasso.

