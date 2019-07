VÍDEO Desallotgen una família que vivia en un pis ocupat a Granollers

L'accés a un habitatge digne és un dret que està per sobre de la propietat privada



L'ajuntament de @granollers ha de garantir solució habitacional permanent per a tota la població



Prou amagar el problema a #Granollers. Movem-nos pels nostres drets! pic.twitter.com/7lcZYhvz4d — CUP Granollers (@CUPGranollers) 1 de juliol de 2019

Una família ha estat desallotjada aquest dilluns al matí del pis ocupat en què vivien des de fa mesos a Granollers, al carrer Puiggraciós. A primera hora del matí, una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra han fet fora la seixantena de persones convocades per la PAH que hi han oposat resistència passiva. Una persona ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics per un atac d'ansietat.El desnonament s'hauria d'haver produït la setmana passada, però llavors la resistència de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ho va impedir.

