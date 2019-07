La Generalitat declara episodi d'alta contaminació a tot Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat aquest dilluns episodi per alta contaminació per partícules PM10 a tot Catalunya i manté actiu l'avís preventiu per NO2 als 40 municipis de la zona de protecció especial (ZPE) de l'ambient atmosfèric. La declaració d'un episodi per alta contaminació per partícules no comporta restriccions de trànsit, però el Govern sí que insta les activitats cimenteres a reduir les emissions, i els municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.També es gestionarà la velocitat a les vies ràpides i es demana a la població que utilitzi el transport públic. Des del 24 de juny s'han registrat 31 superacions del valor límit diari de partícules en 15 punts de mesurament.La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha pres aquesta decisió tenint en compte tant les dades enregistrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) des del dia 24 de juny de 2019, com també les previsions dels models de dispersió de contaminants i la situació meteorològica prevista, que ha comportat la superació dels llindars establerts.Des del dia de Sant Joan s'han enregistrat 31 superacions del valor límit diari de PM10 en 15 punts de mesurament de la XVPCA, i la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar el valor diari límit durant el dia d'avui.L'activació d'episodis ambientals de contaminació és una mesura prevista en el Pla d'actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire. Entre les recomanacions a la ciutadania hi ha la d'utilitzar el transport públic; fer desplaçaments a peu o en bicicleta per carrers poc freqüentats; intentar treballar a distància o variar l'horari de feina per evitar l'ús del vehicle privat o compartir cotxe; realitzar una conducció eficient amb arrencades suaus i evitant accelerades i frenades brusques; regular la climatització de les llars, i limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.El Govern també insta els municipis a realitzar campanyes de comunicació; incrementar el reg de carrers; suspendre activitats generadores de pols; prohibir l'ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació; restringir les operacions d'asfaltar; regular la climatització en comerços i serveis municipals, i incrementar el control de les activitats industrials on la competència és municipal.El Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha encarregat de comunicar a determinades instal·lacions industrials que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.D'altra banda, es manté actiu l'avís preventiu per NO2 a la ZPE, d'acord amb les previsions dels nivells per aquests contaminants. Des del 25 de juny s'han produït quinze superacions del llindar de diòxid de nitrogen als punts de mesuraments de la XVPCA, la majoria a la ciutat de Barcelona, però també a Terrassa i a Sant Adrià de Besòs.

