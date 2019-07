Casado posa l'Estatut del 2006 com l'origen de tots els mals d'Espanya

Pablo Casado ha refermat aquest dilluns el "no" a la investidura de Pedro Sánchez i ha afirmat que el PSOE "es troba en el seu laberint" i és el causant del bloqueig polític a Espanya "a l'haver substituït el Partit Popular pel nacionalisme i el radicalisme". Així ho ha afirmat en la conferència inaugural que ha fet aquest matí dels XVI cursos de la fundació FAES. Casado ha acusat els dirigents socialistes d'haver creat l'actual crisi política amb el Pacte del Tinell i el nou Estatut, que volia convertir Espanya en "una nació de nacions" i a Catalunya en una "nació en vies de ser Estat".El líder del PP ha assegurat que el seu partit tenia raó quan va recórrer el nou Estatut al Tribunal Constitucional. Ha afirmat que el PP sempre ha reconegut la diversitat d'Espanya, però que el PSOE pretenia amb el nou Estatut una "mutació constitucional" per la via dels fets. Aquesta voluntat socialista, segons ell, és present en la Declaració de Granada del 2013, que en el fons volia "deslegitimar el PP". "El diàleg -ha dit- és el premi que el PSOE reserva pels qui trenquen amb el sistema".El líder del PP ha afirmat que la seva tasca serà la de reconstruir el "pilar dret" del sistema, una tasca que ha admès que no serà fàcil, però que pot ser menys complicada que la que ha d'afrontar el PSOE per a "la reconstrucció del pilar esquerra".Abans, l'expresident espanyol José María Aznar ha afirmat que Espanya és una democràcia "més sòlida del que creuen els seus detractors" i ha fet una defensa encesa de la Constitució com a "afirmació sobirana de la nació". Ho ha dit en la inauguració dels XVI cursos d'estiu de la fundació FAES Aznar ha advertit, referint-se a Pedro Sánchez, que qui és candidat a la presidència del govern espanyol "ha de tenir alguna idea fundada sobre quina majoria vol formar" i no pot exigir suports gratuïts als partits de l'oposició. "Qui ha de negociar, que negociï", ha reclamat, acusant el líder socialista de "tacticisme". Aznar ha explicitat el seu suport al president del PP, Pablo Casado, que hi era present i farà la lliçó inaugural. L'expresident l'ha definit com "l'únic que pot construir una alternativa real a l'esquerra".Casado fa aquest dilluns la conferència inaugural dels cursos d'estiu de la fundació FAES . La trobada d'aquest any porta per títol "Espanya: qualitat democràtica, cohesió i futur de l'estat del benestar", i vol fer un estat de la qüestió sobre "l'estat de salut de la democràcia espanyola".Els cursos de la FAES d'aquest any certifiquen, amb la presència de Casado, la reconciliació entre el PP i l'expresident Aznar. Tradicionalment, Mariano Rajoy solia assistir als cursos fins que la relació personal i política amb Aznar es va anar fracturant. Rajoy va deixar d'anar-hi i Aznar va acabar trencant les relacions amb el PP. L'elecció de Casado com a nou líder popular va suposar la retrobada de l'aznarisme amb el principal partit de la dreta espanyola. Els resultats electorals del 28-A van ser un fracàs important per al PP i pel discurs aznarista , però el nucli dirigent de Génova no dona senyals de cap canvi significatiu.El que la FAES anomena "el desafiament secessionista" serà un dels punts forts d'uns debats que s'allargaran fins al divendres. Dijous les sessions giraran entorn el tema "Unitat i model territorial" i es farà el debat "Cap a on va Catalunya?", amb la participació de l'escriptor Valentí Puig, el patró de la FAES Gabriel Elorriaga i l'historiador Jordi Canal. Serà divendres quan José María Aznar clourà els cursos amb un discurs que voldrà incidir sobre l'estratègia dels tres partits de la dreta espanyola.

