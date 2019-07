Buch: «Els bombers han salvat 15.000 hectàrees»

Els plans Infocat i Procicat quedaran desactivats en les properes hores



Buch també ha explicat que els dos plans de Protecció Civil, actualment en alerta mentre durin les tasques d'extinció del foc, quedaran desactivats en les properes hores. En concret, pel que fa a l'Infocat, es desactivarà quan els Bombers anunciïn l'extinció definitiva. El Procicat seguirà els mateixos passos quan el Servei Metorològic de Catalunya doni per finalitzat l'episodi d'onada de calor que ha patit el país en els darrers dies. Buch també ha explicat que els dos plans de Protecció Civil, actualment en alerta mentre durin les tasques d'extinció del foc, quedaran desactivats en les properes hores. En concret, pel que fa a l'Infocat, es desactivarà quan els Bombers anunciïn l'extinció definitiva. El Procicat seguirà els mateixos passos quan el Servei Metorològic de Catalunya doni per finalitzat l'episodi d'onada de calor que ha patit el país en els darrers dies.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha concretat en 5.050 les hectàrees cremades oficialment per l'incendi de l'Ebre . Ho ha fet aquest dilluns al matí després de la reunió del comitè tècnic i d'una anàlisi aèria exhaustiva dels Agents Rurals, que han pogut sobrevolar tot el perímetre per determinar exactament quines zones s'han cremat 100% i quines no.En la mateixa compareixença, Buch ha destacat la "magnífica feina" dels diversos cossos d'emergències que han treballat sobre el terreny en els darrers dies i també ha agraït la col·laboració "d'altres països". En aquest sentit, el conseller ha destacat que els Bombers "han salvat 15.000 hectàrees".Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la "màxima precaució" davant del "risc extrem" provocat per l'onada de calor. De fet, segons els Agents Rurals, hi ha risc extrem a un 15-20% del territori català i a la resta tot el personal es dedica exclusivament a la prevenció d'incendis. "Aquest és un país en alerta", ha conclòs Buch.La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha assegurat aquest dilluns que el Govern trobarà la "fórmula adequada" per ajudar les persones afectades per l'incendi de la Ribera d'Ebre. "Amb aquestes restriccions pressupostàries no ens podem permetre el luxe de fer partides d'aquestes característiques, però hi ha mil fórmules", ha apuntat Jordà.La consellera es desplaçarà a Flix dimarts per parlar amb els alcaldes i els ramaders afectats. "Farem tot el que estigui en les nostres mans i més", ha insistit. Jordà ha recordat que ara cal veure quina zona s'ha cremat efectivament en el perímetre delimitat pels Bombers, ja que hi haurà àrees de conreu que s'hauran salvat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor