Llibertat amb càrrecs per l'acusat d'abusar sexualment d'una menor a Vic

Llibertat amb càrrecs pel jove, veí de Navàs, acusat d'abusar sexualment d'una menor durant la Festa Major de Vic . Els fets van tenir lloc a la plaça de la Catedral el dissabte a la nit, durant la celebració de la Crida, quan una noia va denunciar tocaments per part d'un noi al Punt Lila. La Guàrdia Urbana s'hi va desplaçar i va detenir l'investigat.Segons fonts judicials, la investigació encara segueix oberta perquè falten altres diligències, com per exemple prendre declaració a la menor. Per tant, fins que el jutge no reculli tots els testimonis, no decidirà si el cas tira endavant o l'arxiva.En declaracions a, el jove acusat apunta que la detenció va ser aleatòria i que ell no va abusar de la jove. En aquest sentit, denuncia tot plegat ha estat un error, ja que ell no té tatuatges ni pírcings com li va preguntar el jutge instructor.A més, critica les formes de detenció de la Guàrdia Urbana i el fet que s'hagi difós el seu nom i cognoms a Twitter.

