​«La fórmula 1 del mar», per primera vegada a la Costa Brava

Els catamarans Fórmula 18 es consideren “la fórmula 1 del mar”. Els millors de la disciplina són aquesta setmana a la Costa Brava, que acull per primera vegada el Campionat del Món de l'especialitat. La cita, fins al dijous 4 de juliol, és al Club de Vela la Ballena Alegre de Sant Pere Pescador El catamarà grec de l'equip Red Bull de Iordanis Paschalidis i Konstantinos Trigonis (GRE-7) encapçala la classificació provisional del F18 Wolrd Championship Costa Brava 2019 després del primer dia de regates. En segon lloc, se situa el catamarà dels argentins Crus González i Mariano Heuser i el tercer lloc de la classificació provisional és per als australians Brett Goodall i Steff Haazen.La primera jornada oficial del F18 World Championship Costa Brava va arrencar aquest diumenge al migdia, quan el comitè de regates va certificar que el vent tèrmic s'havia estabilitzat. La gran quantitat d’embarcacions participants –130 catamarans amb 260 tripulants- va fer que es balisessin dos camps de regates a una milla i mitja de la platja, entre Punta Falconera i l'Escala, ocupant tota la badia de Roses. El vent va bufar entre els 8 i 14 nusos i va permetre disputar les tres proves previstes.Cadascuna de les tres proves constava de dues voltes al camp de regates amb una durada aproximada de 45 minuts cada una, on la flota es divideix en dos grups de competició que naveguen en dues àrees de regata separades.El campionat, organitzat pel Club de Vela La Ballena Alegre, el Club Nàutic l'Escala i la Reial Federació Espanyola de Vela, en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i la Secretaria Nacional de la Classe Catamarà (ADEC), es reprendrà aquest dilluns, segona jornada de les cinc previstes, a raó de tres proves diàries.

