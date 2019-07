L'Ajuntament de Barcelona adjudica la gestió de la primera Escola de Segona Oportunitat a entitats socials

El comissionat d'Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel Essomba, a l'Ajuntament de Barcelona Foto: ACN

Barcelona obrirà les portes de la primera Escola municipal de Segona Oportunitat aquest setembre, un centre de formació orientat a escolaritzar joves entre 16 i 24 anys que no estudien ni tampoc treballen perquè puguin tornar als estudis o inserir-se al mercat laboral. L'Ajuntament de Barcelona ha externalitzat el servei amb l'adjudicació de la gestió del centre a Salesians Sant Jordi i la Fundació El Llindar la gestió del centre (al barri de Navas, districte de Sant Andreu) a través d'un concurs públic, ja que segons el comissionat d'Educació de Barcelona, Miquel Àngel Essomba, és en aquesta tipologia d'entitats on es troben "els millors professionals i més expertesa per impulsar projectes pioners com aquest"."Aquesta escola de segona oportunitat és una 'segona oportunitat' per a l'administració, no per als joves, ja que posa de manifest que el sistema educatiu no ha estat capaç de donar sortida en la primera oportunitat que se'ls ha facilitat", ha expressat Essomba. El projecte, doncs, té la missió no només de "recuperar l'autoestima professional i acadèmica dels joves", sinó d'oferir-los una atenció integral més enllà de la que s'imparteix en un centre ordinari amb la voluntat que puguin reincorporar-se a la formació i al món laboral.Aquesta Escola de Segona Oportunitat -el primer centre públic de Barcelona que se suma a les set ja existents repartides arreu del territori i a les 39 acreditades a l'estat espanyol- ha comptat amb una inversió de rehabilitació del centre (antic CAP de Navas) de 550.000 euros. La licitació del servei és de dos anys -amb dos anys de possible prorrogació- i ha tingut un cost d'1,2 milions d'euros.El representant dels Salesians Sant Jordi Fran Biedma ha explicat que el projecte està dirigit a 60 joves de Barcelona, però que el desplegament es durà a terme de forma gradual: "el primer any només comptarà amb 30 joves i al següent, 30 més". La trentena de joves entre 16-24 anys que a partir del 16 de setembre seran alumnes de l'Escola de Segona Oportunitat de la ciutat seran seleccionats des d'ara fins a mitjans de juliol. Els joves hi podran arribar derivats de Serveis Socials de l'ajuntament i Barcelona Activa, però també hi ha places reservades de joves que s'hi acostin pel seu propi peu a la sessió informativa del 10 de juliol.El primer any, l'equip estarà format per sis persones, entre les quals hi haurà el director, suport tècnic, educadors i psicòlegs. "L'element característic del projecte és que tot el que pot oferir l'escola es desenvoluparà segons els interessos del jovent", ha explicat Biedma. Així és: la metodologia comptarà amb espais de treball en equip però també amb un suport psicològic personal optatiu, combinant sessions individuals i en grup. "Cada alumne ha de reconèixer les seves competències, explorar els diferents itineraris per tal de definit el Pla Personal de treball professional i vital que seguirà", ha dit Biedma.Entre la segona quinzena de setembre i la tercera setmana d'octubre es posaran en marxa les accions d'orientació (3 hores setmanals de sessions individuals i 3 hores setmanals en grup). Cada jove tindrà assignat un educador de referència durant l'itinerari i un mínim de dues hores setmanals de tutoria per a fer un "acompanyament" formatiu i professional. El primer any doncs, consisteix en una formació "a mida" de l'alumne, mentre que el segon està orientat a cursar estudis professionalitzadors. L'estada del jove doncs, serà de dos anys, amb un servei gratuït.La finalitat, segons el consorci, és generar en el jovent la capacitat de gestionar les seves responsabilitats personals i socials, millorar la qualitat de vida, prevenir les conductes de risc i potenciar la inclusió social. Entre les activitats previstes s'hi inclouen activitats relacionades amb la memòria històrica de Navas, projectes intergeneracionals, festes de barri, projectes de salut comunitària, integració a la xarxa juvenil i projectes d'inserció.En tot l'itinerari que seguiran els joves, les ofertes formatives d'aquest estaran vinculades a les disciplines: hoteleria i turisme, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica, serveis socio-culturals, activitats físiques i esportives, i informació i comunicacions. Es faran tres entrevistes amb les famílies a l'inici de la formació, una com a mínim de seguiment, i una final.La directora d'El Llindar, Begonya Gasch, ha explicat que l'Escola de Segona Oportunitat també és "una resposta al 17% d'abandonament escolar que hi ha a Catalunya actualment". Segons Gasch, en els darrers 15 anys l'Escola de Segona Oportunitat de Cornellà de Llobregat (centre que impulsa l'entitat social i educativa que capitaneja la directora) ha acompanyat prop de 4.000 adolescents i joves del Baix Llobregat i Barcelonès sud. "Aquest curs ha acompanyat 414 alumnes i ha rebut per al curs vinent 550 sol·licituds per a 250 places per a majors de 16 anys", ha posat a tall d'exemple per il·lustrar "la gran demanda existent de serveis com aquest"."Som una resposta que no ha trobat l'encaix a l'administració, que requereix una política decidida i que compta amb un lideratge clar de l'Ajuntament de Barcelona pioner al territori", ha afegit. Segons la directora, aquesta primera escola municipal ha de ser "l'inici cap a un treball interdepartamental que inclogui Ensenyament, Treball i altres municipis", ja que considera que s'ha de garantir la sostenibilitat econòmica de projectes com aquest, "cal investigar fórmules administratives més enllà de les subvencions, potser a través de contractacions socials o formes no contractuals".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor