Xoc entre el Vaticà i l'Estat per l'exhumació de Franco

Xoc entre l'Estat i el Vaticà. El motiu? L'exhumació de Franco. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha anunciat que al llarg del dia d'avui o demà com a molt tard enviarà una "queixa formal" per la "ingerència" del nunci del Papa a Espanya, Renzo Fratini, que ha criticat l'exhumació de les restes del dictador.En concret, Fratini lamenta que amb la decisió de l'executiu socialista s'hagi ressuscitat Franco i considera que era millor deixar-lo en pau: "Ha fet el que ha fet, Déu jutjarà. No ajuda a viure millor recordar una cosa que han provocat una guerra civil".En declaracions a la Cadena Ser, Clavo ha qualificat "d'improcedent i inacceptable" el comportament del nunci i ha recordat que el govern espanyol ha acordat amb el Vaticà que no obstaculitzarà l'exhumació. Així mateix, ha recordat que el nunci s'ha manifestat en contra d'una llei de l'estat espanyol aprovada pel Congrés i per un govern "legal i legítim". "Espero que el Vaticà posi les coses al seu lloc i compleixi el que vam acordar", ha conclòs.Calvo ha anunciat que aquestes paraules tindran una "resposta contundent" per part del govern espanyol i ha defensat que un ambaixador de la Santa Seu ha de complir les regles de comportament de les relacions diplomàtiques. És a dir, no entrar en assumptes interns d'un Estat, com és el cas de l'exhumació de les restes de l'exdictador.La vicepresidenta no s'ha estranyat per l'opinió del nunci perquè, segons ha explicat, ja havia tingut alguna "conversa difícil" amb ell i ha criticat tant la "forma com el fons" de les seves declaracions. Calvo ha evitat valorar les diferències dins del Vaticà sobre l'exhumació de Franco i s'ha limitat a dir que l'opinió "clara" del secretari d'Estat i del Vaticà és no obstaculitzar-la.

