Josep F. Ballesteros: «Espero que aixequin les catifes de l'Ajuntament però que després diguin la veritat»

"No podran carregar-se la Budellera perquè hi ha drets adquirits i haurien d'indemnitzar els propietaris"

Josep Fèlix Ballesteros, exalcalde de Tarragona, durant l'entrevista. Foto: Jonathan Oca

"Si hagués perdut, encara que només hagués sigut per un vot, hauria dimitit l'endemà de les eleccions"

"El respecte institucional, personal i polític el tindrà sempre per part meva. És el nostre alcalde, el meu alcalde"

Josep Fèlix Ballesteros (Tarragona, 1959) és l'exalcalde de Tarragona. Un pacte entre ERC, Junts per Tarragona, En Comú Podem i la CUP va permetre que el republicà Pau Ricomà aconseguís l'alcaldia, que ostentava el socialista des de feia 12 anys. Ballesteros assegura que marxa amb la consciència tranquil·la, sabent que ha fet una bona feina i que l'ha feta amb orgull. Afirma que acabarà el mandat a l'oposició i que serà l'últim.- No, perquè durant aquestes setmanes ja ho podies anar intuint. Des del mateix dia de les eleccions estava convençut que podíem acabar governant però també m'havia fet a la idea que la suma aritmètica i les fòbies podien desbancar-nos i, en aquest cas, ha passat perquè el que s'ha fet és un pacte anti-Ballesteros.- No ho dic jo, ho diuen ells a tota hora. A més, només calia veure la samarreta de la CUP el dia del plenari de constitució del nou govern. Ho va veure tothom. Aquest frontisme i guerracivilisme és molt dolent per a la convivència política i social.- Jo a Ricomà li desitjo el millor del món i ho dic sincerament, li he dit en privat i no tinc inconvenient en dir-ho públicament. Si a ell li va bé, a la ciutat li anirà bé. No em veureu mai criticar-lo ni atacar-lo, al contrari del que ell va fer, ni personalment ni institucionalment. Per mi és l'alcalde de Tarragona i li dec tot el meu respecte, igual que ell ha fet amb mi darrerament. Crec que és molt sa que ens mantinguem en aquesta línia de respecte i de consideració.- Bé, jo veig que és com un joc de trons. La CUP reclamant cadires, queixant-se dels sous. En fi, la veritat és que és una mica esperpèntic aquest espectacle. A més, més enllà del denominador comú que és "antes de Ballesteros vivíamos mejor", es comencen a notar les discrepàncies i les posicions diferents. Això és inestable o no? Doncs, el temps ho dirà. No vull fer ara un atac sense sentit, s'ha d'esperar. Ens hem proposat deixar-los dos mesos de marge, a diferència d'ells, per veure què expliquen i què proposen i després ja prendrem les nostres posicions. La posició serà una defensa ferma del nostre programa electoral, una fiscalització total i absoluta de la tasca del govern i juguem amb avantatge, perquè tenim molta experiència i coneixem mot bé la casa i difícilment ens enganyaran. I finalment, exercir una oposició de manera responsable, quan ens necessitin per temes importants de ciutat, nosaltres estarem disposats a parlar.- Molt endreçat. És la primera vegada en més de 20 anys que estem per sota del 100% d'endeutament i nosaltres vàrem heretar un ajuntament amb 100 milions d'euros de factures a dins dels calaixos, amb un bony inapel·lable del pàrquing Jaume I, amb un mercat sense projecte i amb els paradistes fora i un munt de projectes que estaven aturats o deixats. Ara mateix, tenim un ajuntament endreçat en l'àmbit econòmic, laboral i havent resolt algunes de les carències més importants. I també hem traçat el pla estratègic Tarragona 2022, el PMUST i el POUM i objectius estratègics com el Banc d'Espanya i la Tabacalera.- No podran carregar-se la Budellera perquè hi ha drets adquirits i haurien d'indemnitzar els propietaris. Per tant, compte que tot això ens pot acabar costant molts diners a tots. I el mateix passa amb el PP-10. Haurien de fer unes indemnitzacions amb les quals no estaré d'acord i que, a més, jo denunciaré en cas que es produeixin.- Ara mateix no ho sé, això ho hauria de fixar un tribunal però serien elevades. És evident que els propietaris privats tenen drets adquirits i consolidats. Si el nou govern vol parlar de com millorar aspectes de la Budellera, doncs parlem-ne, i tant, precisament el projecte que hi ha ara i que s'està negociant amb la Generalitat té poc a veure amb l'inicial. Amb el temps, hem anat fent un projecte més respectuós, més sostenible i amb una cosa molt important, que és que l'Anella Verda no es toca, sinó que s'incrementa amb 51 hectàrees, al contrari de tot el que diuen amb mentides flagrants. Jo faig una crida a la responsabilitat d'ERC, perquè cal recordar que van ser els responsables principals d'aquest POUM, en el primer mandat meu. Algunes de les peces com la Budellera, l'eliminació de la Móra 2 i de la urbanització de Rodolat del Moro, entre altres, són responsabilitat seva. A més, el POUM es va aprovar amb 26 vots a favor de 27 possibles. És evident que s'han de retocar coses, però posar en dubte aquesta eina no té sentit.- No. Per primera vegada a la història, les empreses municipals, els instituts i els patronats tenen complayers. Vol dir que tenen vigilància externa de riscos penals, o no, i tot està auditat per la intervenció. A banda, el Tribunal de Comptes no ens ha posat un punt ni una falta i ens ha anat fent, com a altres ajuntaments, auditories parcials però constants. Espero que aixequin les catifes de l'Ajuntament però que diguin la veritat després. Que diguin: està millor del que ens pensàvem o no està tan malament com ens temíem.- I tant. Si hagués perdut, encara que només hagués sigut per un vot, hauria dimitit l'endemà de les eleccions. Però he guanyat les eleccions i no hi ha motiu. Com el senyor Maragall a Barcelona.- Sí. Acabaré el mandat per compromís amb els ciutadans que ens han votat però serà l'últim. I ara que he tastat aquesta llibertat encara més.- Doncs el projecte del Banc d'Espanya i la Tabacalera però és veritat que per motius econòmics era difícil abordar-los perquè no teníem pressupost d'inversions però ara sí que podran fer-ho. Ara podran tirar-ho endavant, no deixem dos bonys, deixem dos projectes. El del Banc d'Espanya amb diners d'Europa aprovats per la Generalitat i de la Tabacalera, per primera vegada compta amb un acord entre l'Ajuntament de Tarragona, la Generalitat i el govern de l'Estat.- Jo espero que sí, perquè si està avalat per un Govern on hi són ells, és lògic que ho tirin endavant. I el Banc d'Espanya, ells mateixos han donat els diners per fer-ho. Cal recordar que no és un projecte només de l'Ajuntament, també de la URV i dels centres de recerca d'aquest territori i que situa Tarragona com a epicentre de la Regió del Coneixement.- Però això és una "chuminada", acabarà sortint bé. Tot això és ganes de fer política a partir de la justícia. Els mateixos que es queixen que els polítics estan empresonats, doncs resulta que utilitzen la justícia per fer política. Estic molt tranquil, no m'ha fet perdre la son en cap moment. Igual que les dietes de la Federació de Municipis de Catalunya. Són coses que has de passar, amb el convenciment que les has fet bé. Per descomptat, quedaré desimputat en aquest procés.- Tinc sentiments estranys. És evident que és molt apassionant ser alcalde de la ciutat, tenir una activitat tremenda i haver de decidir mil coses en una setmana. M'ha omplert molt però ara mateix he començat a llegir quatre llibres a l'hora, m'estic posant al dia del jazz contemporani, sobretot del femení, que tenia moltes coses pendents per escoltar, i he sigut capaç d'anar a caminar uns quants dies amb la meva dona. Quan veus això, et fa veure que ningú és imprescindible en aquesta vida i que la vida també és molt xula. A més, marxo amb la sensació lògica i bona d'haver guanyat les eleccions tot i no haver aconseguit l'alcaldia i d'haver fet una feina bona durant 12 anys molt dolents per al país. És un orgull haver servit a la ciutat durant aquests anys com a alcalde.- Em sembla una pèrdua de temps. Jo crec que no hauríem de dedicar-hi més energies de les necessàries i que el meu criteri sempre ha estat igual que els alcaldes anteriors, que a la façana del consistori només hi ha d'haver els símbols institucionals o legals o aquells amb els que hi ha una unanimitat política, no majoria. La façana és de tots i no només poden representar uns quants.- Ha adoptat una actitud de prudència lògica i lloable fins ara.- I tant, ho mantinc. El respecte institucional, personal i polític el tindrà sempre per part meva. És el nostre alcalde, el meu alcalde.-Això és una ximpleria. És evident que feien més soroll que la gent que m'aplaudia i que em deia "Ballesteros no estàs sol", però no em va fer perdre la son. A més, em va refermar en diferents capes de la població que no volen que les festes s'utilitzin per fer política.- Sí, però ja les vivia de manera diferent perquè jo sempre que puc porto el Nano Marquès, no m'escaquejo. Baixaré l'aigua de Sant Magí quan torni de vacances a principi d'agost com sempre he fet. Les viuré amb menys actes institucionals, això sí, i podré gaudir dels actes com un ciutadà més.- Que sigui prudent, que no desmunti allò que funciona bé i que pensi en l'interès de tots els ciutadans, no només d'uns quants. No li he de dir que faci tarragonisme perquè sé que ell és tan tarragonista com jo. Ell això també ho té i ho ha de fer jugar.

