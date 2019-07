Nou detinguts a Barcelona i altres punts de l'Estat per intercanviar pornografia infantil

Es va fer un registre a Madrid, Segòvia, Tenerife, A Coruña, Badajoz, Sòria i Barcelona, i dos a Saragossa, Toledo i Sevilla. En total hi ha nou detinguts i quatre investigats. El detingut d'A Coruña és el més perillós, un reincident que es feia dir 'amo' a la xarxa. A Mèrida es va detenir un informàtic de 42 anys amb més de 2.000 arxius. A Toledo es van realitzar dues detencions: la d'un aturat de 31 anys i la d'un comercial de la mateixa edat que s'intercanviaven imatges de nenes molt joves.



El detingut a Segòvia és un encarregat de magatzem de 52 anys que per evitar deixar rastre de les pàgines web que visitava les apuntava en un full que tenia amagat a casa seva. Els dos detinguts de Saragossa i Madrid eren militars, però no hi ha constància que es coneguessin entre ells. L'últim, resident a Paracuellos del Jarama (Madrid), prenia extraordinàries mesures de seguretat, i això va fer molt complicada la vigilància i la investigació. A Sevilla s'ha detingut un matrimoni amb material pedòfil. El registre es va haver d'interrompre perquè un dels cònjuges es va desmaiar dos cops.

La policia espanyola ha desarticulat una xarxa dedicada a intercanviar pornografia infantil a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Hi ha nou detinguts a Barcelona i altres punts de l'Estat: Madrid, Toledo, Saragossa, Sevilla, Segòvia, Tenerife, A Coruña, Badajoz i Sòria. Els autors aprofitaven un servei de xat anònim i xifrat que permet crear sales a les quals s'accedeix amb invitació i els continguts es destrueixen quan els participants abandonen la conversa.Entre els detinguts hi ha un reincident que es feia dir "amo" i que havia creat un canal secret sota el títol "perversió" per transmetre i rebre arxius. A Mèrida va ser detingut un informàtic amb més de 2.000 arxius amb material sexual de nenes preadolescents, mentre que a Sevilla es va imputar un matrimoni per la tinença de material pedòfil. Hi ha quatre investigats més.La investigació va començar fa aproximadament dos anys. Agents especialitzats van agrupar diversa informació relativa a l'ús il·lícit que un grup de persones feia d'un servei de missatgeria instantània. Com que el xat no demana cap dada de registre els agents van haver d'analitzar els diferents pseudònims, així com el tipus d'imatges distribuïdes. Finalment van aconseguir identificar 13 persones que haurien compartit aquest tipus d'arxius. Els detinguts, a tot l'Estat, tenen perfils molt diferents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor