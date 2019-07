Les pugna per la cúpula de la UE encalla les negociacions

Les negociacions pel repartiment d'alts càrrecs de la UE s'encallen en la presidència de la Comissió Europea. El Partit Popular Europeu, el més votat a les eleccions europees, es resisteix a cedir-la als socialistes, que compten amb el suport dels liberals perquè sigui el seu candidat, l'holandès Frans Timmermans, qui succeeixi Juncker. Els 28 han reprès les converses aquest dilluns al matí, després que l'intent de tancar un acord de forma consensuada no hagi estat possible de matinada.Mentre que la cancellera Angela Merkel s'havia obert a una proposta que plantejava Timmermans per a la presidència de la Comissió, el PPE s'ha revoltat en contra del pla. Fins i tot aquest matí l'eurocomissari alemany de la CDU Günther H. Oettinger ha expressat a les xarxes socials les seves "reserves" sobre Timmermans. "Els democratacristians han guanyat les eleccions europees", ha reivindicat."La immensa majoria dels primers ministres del PPE creu que no hauríem de deixar la presidència de la Comissió Europea fàcilment, sense lluitar-la", afirmavaa diumenge l'irlandès Leo Varadkar."El problema és el bloqueig que hi ha dins del PPE", asseguraven fonts diplomàtiques només començar la reunió entre els 28 i després dels recels mostrats al voltant de Timmermans des d'alguns països de l'est.Les converses entre els líders continuaran aquest dilluns al matí amb la constitució de l'Eurocambra del dimarts a l'horitzó. L'escull principal es troba en l'equilibri de poders entre populars, socialistes i liberals per tancar una proposta que satisfaci les famílies polítiques i els seus primers ministres.El Consell és partidari d'assolir consens entre els 28 al voltant d'un nom però no es descarta que si no s'avança en el desbloqueig aquest s'acabi proposant per majoria qualificada (72% dels estats que representin almenys el 65% de la població). En tot cas, la decisió final serà a les mans de l'Eurocambra, que ho haurà d'aprovar per majoria absoluta.

