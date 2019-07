Puigdemont recorre a la justícia europea per ser eurodiputat

Carles Puigdemont continua esgotant les opcions de convertir-se en eurodiputat. L'expresident de la Generalitat va presentar divendres un recurs davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea reclamant mesures urgents per aconseguir que se'l reconegui com a eurodiputat i pugui prendre possessió del seu escó al nou Parlament Europeu que es constituirà aquest dimarts, tal com han informat fonts judicials a Europa Press . El mateix Puigdemont ha recordat a les xarxes socials que la petició ha estat admesa a tràmit.

Vam dir que aquest partit es jugaria a Europa, en terreny neutral i àrbitre independent. Admetre a tràmit és un molt bon començament, malgrat que no pressuposa el sentit de la decisió final. S'admet, tanmateix, que és un afer europeu, que concerneix a la justícia europea. https://t.co/4ZMY1CsAM1 — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de julio de 2019



Els assessors jurídics de Puigdemont van presentar el recurs també en nom del número dos de la llista de Junts per Catalunya (JxCat) a l'Eurocambra, Toni Comín. Després que la petició s'hagi registrat al tribunal amb seu a Luxemburg, el president d'aquest estament judicial haurà de prendre una decisió en "un termini breu", segons han explicat les mateixes fonts, sense aclarir el calendari precís.



En tot cas, la decisió de si correspon dictar mesures cautelars no implicarà "setmanes ni mesos", de manera que el més probable és que es produeixi en les pròximes hores, abans que es constitueixi la nova Eurocambra. La sessió està prevista per aquest dimarts. La petició de Puigdemont i Comín es podria recórrer en segona instància.



