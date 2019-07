El Govern reclama no estigmatitzar els menors tutelats per les agressions sexuals d'aquest cap de setmana

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha demanat no condemnar tot un col·lectiu per les agressions sexuals que tres menors a Canet de Mar i al Masnou aquest cap de setmana. "Tots plegats hem de ser responsables i evitar que de tres casos particulars s'elevi a tot un col·lectiu", ha dit aquest dilluns al matí a Catalunya Ràdio . Després de condemnar rotundament els fets, Oliva ha demanat "no generalitzar" i ha recordat que hi ha 4.200 menors estrangers tutelats ara mateix per la Generalitat."Jo el que temo és que no puguem fer una acollida amb garanties", ha dit en preguntar-li si té por que aquests dos casos provoquin rebuig social. La secretària ha apuntat que un dels tres menors implicats sí que va mostrar un comportament "més disruptiu" al centre, però els altres actuaven amb normalitat.Oliva ha apuntat que l'acollida d'aquests menors "no està exempta de problemàtiques i dificultats", però ha insistit que "en la immensa majoria de casos", la inclusió social d'aquests joves "es produeix de forma satisfactòria". Ha explicat que ja fa temps que treballen programes de prevenció de les violències masclistes als centres de protecció, però ha negat que es pugui dir que els protocols han fallat per tres casos de 4.200 menors. "És molt difícil preveure quines accions cometrà una persona en un futur", ha assenyalat.Segons Oliva, les agressions sexistes no poden passar inadvertides, s'han de treure a la llum i denunciar-les. De fet, el Govern es personarà com a acusació particular, però ha demanat parlar "del què i no del qui". Malgrat tot, ha reconegut que "hi ha qui vol portar el debat cap a les característiques d'aquests joves".

