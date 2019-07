Insults a un treballador d'À Punt per portar un adhesiu amb la bandera LGTBI

⚠️ Atac feixista a un treballador d’@apunt_media i la seua familia ahir en un restaurant de València per portar una enganxina amb el logo de la TV pública amb la bandera LGTBI després de la manifestació de l’Orgull. pic.twitter.com/AO5TeoBxHB — Miquel Ramos (@Miquel_R) June 30, 2019

🏳️🌈#LaFinestraDeLOrgull | Així es va viure des de la carrossa d'@apunt_media la festa multicolor per a celebrar el Dia Internacional de l'Orgull #LGTBI 🎉💥



💟Les cares més conegudes d'@apunt_media i els colors de l'arc de Sant Martí ompliren els carrers de València. ❤️🧡💛💚💙💜 pic.twitter.com/80qNIsnmHY — À Punt (@apunt_media) June 30, 2019

Un treballador de la televisió pública valenciana À Punt va rebre insults en un restaurant de València on sopava amb la seva família per portar un adhesiu de la cadena amb el símbol LGTBI. Els fets van ocórrer quan es va acabar la retransmissió de la Manifestació de l’Orgull, en la qual ell havia participat. Segons explica el periodista, la seva mare, la seva filla i la seva mare es va asseure en un restaurant proper a casa seu.Al costat de la taula hi havia sis persones que no paraven de mirar i que l’anaven insultant amb expressions com “assassí”, “comunista” o “abertzale”. El periodista els va ignorar, però els comensals de la taula del costat van continuar: “Ens treuen els carrers i ara venen a sopar i a passar-nos per la cara aquesta enganxina de maricons. Què cony s’han cregut aquests fills de puta d’À Punt”.El periodista es va aixecar i els va recriminar la seva actitud i la conversa va derivar en una “tangana” que es estendre al gerent del local i un cambrer.Finalment, els energúmens, un del qual es va autoqualificar de falangista i un altre de Vox, van marxar contents per haver espatllat el sopar al periodista i la seva família.

