VÍDEO El fill de Messi es fa viral pel seu comportament entremaliat a la graderia

ES EL DIABLO MISMO pic.twitter.com/hocUAVAA1i — Mateo Messi (@mateitomessi) 28 de juny de 2019

Leo Messi es troba completament immers en la Copa Amèrica i en la lluita per aixecar, per fi, un títol com a capità de la selecció Argentina absoluta. L'albiceleste s'enfrontarà al Brasil de Coutinho i Arthur en la propera ronda. Més enllà de les peripècies del crack blaugrana sobre la gespa, en les darreres hores qui s'ha fet viral és el seu fill mitjà: Mateo Messi.La família Messi va seguir des de la llotja de l'emblemàtic Maracanã com Argentina eliminava Veneçuela. Ara bé, Mateo s'ha convertit en viral pel seu comportament entremaliat. En menys de 20 segons de vídeo, que la xarxa ja ha reproduït milers de vegades, té temps per caminar sobre les cadires, estar a punt de caure, sortir corrents cap a una banda i celebrar la victòria amb els braços amunt. Tot això davant la mirada vençuda de la seva mare Antonela.

