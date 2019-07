La nova normativa del pa entra en vigor: en què canvia?

La nova normativa de qualitat del pa ha entrat en vigor aquest dilluns i afecta directament a l'etiquetatge que es trobaran tots els usuaris de l'Estat a l'hora de comprar als forns i els supermercats.



La norma de qualitat del pa contempla requisits més estrictes per considerar un pa integral, ja que exigeix que el 100% de la farina emprada sigui integral. També es concreta la definició de massa mare, que es preserva a un tipus d'elaboració que limita l'ús de llevats industrials, i s'estableixen els requisits per a utilitzar la denominació "elaborat amb massa mare".

Ha d'estar fet amb farina exclusivament integral i ha de detallar els noms dels cereals que s'han utilitzar per elaborar-la.És el cas d'aquells pans que no s'hagin fet només amb farina integral. Hauran d'incloure el percentatge de farina integral que contenen.: Elaborat amb diverses farines -tres o més-, de les quals almenys dues han de procedir de cereals. Les farines majoritàries hauran d'estar, mínim, en un 10% de proporció del total. Les farines cereals han de representar el 30% o més... mai menys.Haurà d'haver-se cuit en un forn que utilitzi la llenya com a combustible.