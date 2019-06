L’incendi de l’Ebre, controlat

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi que des de dimecres passat afecta diverses poblacions de la Ribera d'Ebre. El cos ha determinat l'hora del control a les 22:26 hores d'aquesta nit de diumenge.

Una cinquantena de dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat durant tota la jornada per controlar-lo, després d'aconseguir estabilitzar les flames i el perímetre al 100%. Els mitjans que han participat en les tasques d'extinció -34 vehicles autobomba, dotacions del Grup d'Actuacions Forestals GRAF, vehicles de suport i comandament i 3 helicòpters-, han intensificat les tasques d'extinció al terç superior del flanc dret per poder consolidar tot el perímetre i han remullat la zona per poder donar per controlat el foc.

Les condicions meteorològiques han perjudicat les tasques per extingir les revifades, amb temperatures extremes, humitats baixes i vents intensificats de marinada que han bufat reforçats al llarg de tota la tarda. Els efectes no han minvat d'intensitat fins ben entada la nit, on els Bombers l'han pogut controlar.

Es manté en alerta el pla INFOCAT

Protecció Civil de la Generalitat manté en ALERTA el pla INFOCAT mentre durin les tasques d'extinció d'aquest foc, i també per l'elevat risc d'incendi forestal que hi ha a molts punts del territori. Des del CECAT de Protecció Civil també s'està fent seguiment de l'onada de calor que afecta Catalunya.



Pel que fa a les persones desallotjades per l'incendi, un cop els bombers han donat el foc per controlat, s'ha autoritzat que puguin tornar a casa seva.

I pel que fa a les restriccions d’accés als massissos, avui s’ha reobert l’accés a les Gavarres i Cadiretes, però s’ha mantingut la prohibició a Montserrat, Montsec, Montsant i Ports de Tortosa.

Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la "màxima precaució" davant del "risc extrem" provocat per l'onada de calor. De fet, segons els Agents Rurals, hi ha risc extrem a un 15-20% del territori català i a la resta tot el personal es dedica exclusivament a la prevenció d'incendis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor