Els Bombers aspiren a extingir l'incendi de l'Ebre en les properes hores

L'incendi de l'Ebre estarà extingit "en les properes hores". Aquesta és la previsió que ha fet aquest dilluns al matí el conseller d'Interior, Miquel Buch, després de la reunió del comitè tècnic, en la qual s'han concretat en 5.050 les hectàrees cremades. Els Agents Rurals han sobrevolat aquest mateix matí el perímetre de l'incendi, que es va determinar com a controlat diumenge a les 22.24 hores, i han pogut determinar els efectes oficials del foc.



Les condicions meteorològiques han perjudicat les tasques per extingir les revifades, amb temperatures extremes, humitats baixes i vents intensificats de marinada que han bufat reforçats al llarg de tota la tarda. Els efectes no han minvat d'intensitat fins ben entrada la nit, on els Bombers l'han pogut controlar.



Una vintena de dotacions dels Bombers han revisat durant la nit el perímetre de l'incendi per controlar que no hi hagi revifades. Aquest matí es farà el relleu i s'incorporaran tres mitjans aeris per inspeccionar el terreny i vigilar que no hi hagi cap punt calent ni cap fumerola. Es tracta d'un helicòpter i dos avions de vigilància i atac. No volaran tots alhora, sinó que es garantirà que sempre n'hi hagi un d'actiu, han explicat els Bombers a l'ACN. Una vintena de dotacions dels Bombers han revisat durant la nit el perímetre de l'incendi per controlar que no hi hagi revifades. Aquest matí es farà el relleu i s'incorporaran tres mitjans aeris per inspeccionar el terreny i vigilar que no hi hagi cap punt calent ni cap fumerola. Es tracta d'un helicòpter i dos avions de vigilància i atac. No volaran tots alhora, sinó que es garantirà que sempre n'hi hagi un d'actiu, han explicat els Bombers a l'ACN.

Els plans Infocat i Procicat quedaran desactivats en les properes hores



Buch també ha explicat que els dos plans de Protecció Civil, actualment en alerta mentre durin les tasques d'extinció del foc, quedaran desactivats en les properes hores. En concret, pel que fa a l'Infocat, es desactivarà quan els Bombers anunciïn l'extinció definitiva. El Procicat seguirà els mateixos passos quan el Servei Metorològic de Catalunya doni per finalitzat l'episodi d'onada de calor que ha patit el país en els darrers dies.

Les autoritats insisteixen en la necessitat de mantenir la "màxima precaució" davant del "risc extrem" provocat per l'onada de calor. De fet, segons els Agents Rurals, hi ha risc extrem a un 15-20% del territori català i a la resta tot el personal es dedica exclusivament a la prevenció d'incendis. "Aquest és un país en alerta", ha conclòs Buch.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor