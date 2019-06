VÍDEOS I FOTOS Pengen una estelada gegant al Balcó del Mediterrani de Tarragona

Aquesta tarda hem penjat l'estelada de Berga al Balcó del Mediterrani.



Per la República que volem, per la República que ens mereixem.#CDRenXarxa#HoTornaremAFer#RepublicaCatalana pic.twitter.com/LWhRowcD0b — CDR Camp de Tarragona (@CDRCampTGN) 30 de junio de 2019

El CDR Camp de Tarragona ha penjat una estelada enorme al Balcó del Mediterrani aquesta tarda, cap a les 19.30 h. Es tracta de la famosa estelada de Berga, que s'ha fet popular per les seves dimensions, que fa 20 metres de llarg per 8 d'ample.L'acció s'ha portat a terme sota el lema "per la República que volem, per la República que ens mereixem".Aquest dissabte, la mateixa estelada va lluir a Reus, que va servir per acomiadar les festes de Sant Pere, que se celebraven a la capital del Baix Camp.

