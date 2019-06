Detinguts tres presumptes autors d'un homicidi de fa 12 anys a Barcelona

La detenció dels presumptes autors de l'homicidi es va fer aquest divendres, quan la Unitat Central d'Homicidis i Agressions Sexuals de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos va fer un dispositiu per ordre judicial i va escorcollar el domicili que un dels arrestats tenia a Cambrils. Els agents van trobar-hi una arma detonadora, cinta americana i armes blanques, així com estris que habitualment fan servir els lladres especialitzats en robatoris en domicilis.Segons els Mossos, aquests objectes coincideixen amb els que es van utilitzar en el robatori i homicidi del 2007 a Sants, fet que, per al cos policial, demostra que l'activitat criminal dels detinguts s'hauria mantingut constant durant els últims anys.La Unitat Central d'Homicidis i Agressions Sexuals de la DIC, que s'encarrega de la investigació en segona instància dels casos antics i no resolts, es va fer càrrec de la investigació dels fets del 2007 i va establir noves línies i hipòtesis de treball amb l'objectiu d'explorar noves possibilitats per tal de resoldre el cas, sota la tutela del Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona.En aquest sentit, 12 anys després de l'homicidi, el cas va requerir la revisió complerta de l'activitat criminal de centenars de persones i de nombrosos grups criminals dedicats a robatoris en domicilis amb elements coincidents amb el crim del 2007. Aquestes coincidències, posades en relació amb l'anàlisi del cercle personal de la víctima, van obrir una nova línia de treball que finalment ha permès identificar els presumptes autors.Segons els Mossos, els investigadors han constatat que els autors formarien part d'un grup especialitzat a cometre robatoris violents en bona part de l'Estat espanyol, amb un modus operandi que els agents qualifiquen de "professional" i "molt violent".