L'espanyolisme també ataca el nou pas de vianants LGTBI de Navarcles

El nou pas de vianants que l' Ajuntament de Navarcles havia pintat amb les franges de l'arc de Sant Martí amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI a la plaça de la Vila ha rebut un atac aquesta nit de dissabte a cop de pintada amb missatges homòfobs, espanyolistes i anti-independentistes, signats per AES.Entre els missatges que s'hi pot llegir hi ha "Cómeme el donut", un parell de "Viva España", "La república no existe, idiotas", i "Unidas Follemos". L'Ajuntament de Navarcles ha condemnat l'acte vandàlic a les xarxes socials.

