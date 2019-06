Detingut un jove per abusar sexualment d'una menor durant la Festa Major de Vic

Ahir a la nit vam detenir en Marcel SF, de 30 anys, veí de la comarca del Bages, per la presumpta comissió d'un delicte d'abusos sexuals (tocaments) a una menor d'edat als actes de la Pl. Catedral.

N'investivem un altre de les mateixes característiques. — Vic Guàrdia Urbana i Mobilitat (@vic_gurbana) 30 de juny de 2019

La Guàrdia Urbana de Vic va detenir aquest dissabte a la nit un home de 30 anys, veí de Navàs, per un presumpte delicte d'abusos sexuals (tocaments) a una menor d'edat durant els actes de Festa Major a la plaça Catedral.Segons ha informat el cos a, els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts d'una de la nit quan el noi li va tocar el cul a la jove sense el seu consentiment. Ella va denunciar els fets al Punt Lila que va avisar la Guàrdia Urbana.Els agents es van desplaçar al lloc dels fets i amb la descripció que els havia proporcionat la jove van localitzar-lo. Es va practicar la detenció i passarà a disposició judicial el dilluns.També hi ha una altra denúncia d'una jove en aquest mateix sentit, però no s'ha aconseguit localitzar l'home.En la majoria de festes de la Festa Major de Vic, hi ha carpes en què s'hi pot trobar els punts liles, per denunciar una agressió. L'Ajuntament de Vic va aprovar recentment el protocol per abordar les violències sexuals i sexistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor