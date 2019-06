Casado demana que s’activi l’euroordre contra Puigdemont i se'l detingui si va a Estrasburg

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigit al govern espanyol que prengui "totes les mesures" necessàries per aconseguir l'extradició de l'expresident Carles Puigdemont. En aquest sentit, Casado ha demanat que es reactivi l'euroordre contra Puigdemont i se'l detingui si va a Estrasburg, on se celebrarà el primer plenari de l'Eurocambra.Així ho ha afirmat en declaracions als mitjans a la seva arribada a la reunió extraordinària del PP europeu a Brussel·les, en què ha afirmat que Puigdemont hauria de ser detingut “només trepitjar sòl francès".Casado preveu que en cas de reactivar l'euroordre, aquesta permetria l'extradició de Puigdemont, ja que el líder del PP preveu que França no la rebutjaria com va passar a Bèlgica o Alemanya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor