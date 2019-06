Bovera convoca els afectats per l'incendi perquè facin una valoració de les finques cremades

L'ajuntament de Bovera ha convocat els afectats per l'incendi aquest diumenge al vespre per demanar-los que a partir d'aquest dilluns facin una prospecció de l'afectació de les finques. L'alcalde, Òscar Acero, ha explicat que demanaran que es facin fotografies i es comencin a "escampar" mànegues per regar allò que no s'ha cremat.Acero, que ha traslladat al president de la Generalitat, Quim Torra, la intenció de crear una borsa de terres ermes per tal de conrear-les, creu que la proposta pot satisfer els veïns que viuen al poble. En relació a les carreteres tallades, el tram de la C-233 entre Bovera i Flix, podria reobrir-se aquest diumenge al vespre, si no es produeix cap petita revifalla del foc aquest diumenge, segons ha detallat l'alcalde després d'assistir a una reunió al punt de control, a Vinebre.Acero ha explica que el president de la Generalitat ha emplaçat els municipis afectats pel foc a treballar "conjuntament". Dissabte vinent, l'alcalde de Bovera assistirà a una reunió a Flix amb la resta d'alcaldes afectats per l'incendi.Ara, la tasca de l'alcalde és informar el veïnat perquè recopili el màxim d'informació de les seves finques per tal d'avançar en la demanda d'ajuts. A partir d'aquest dilluns, els propietaris podran veure de més a prop com els ha perjudicat el foc.Dimarts vinent està previst que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà visiti el municipi garriguenc.

