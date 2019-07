Setmana Puigdemont

Setmana clau per a Carles Puigdemont. El líder de Junts per Catalunya sabrà aquesta setmana, juntament amb Toni Comín i Oriol Junqueras, si pot o no exercir com a eurodiputat. Estarem pendents avui i demà dels recursos presentats davant la justícia europea i també de la manifestació convocada per demà a Estrasburg per l'ANC i altres col·lectius que us explicarà aquests dies des del cor d'Europa el nostre cap de Política. No està clar que Puigdemont i Comín hi siguin, atenent el risc que Espanya pugui reactivar l'euroordre i demanar-ne a França la detenció i extradició automàtica per ser jutjats.Puigdemont estarà pendent de la justícia europea i també del futur del seu espai polític, que debat, per ara als despatxos, de quina forma s'ha de refundar. El que s'acordi ho votaran , tal com explica, les bases del PDECat. Veurem què passa amb el cas de la Crida i no hi ha d'haver problema amb Junts per Catalunya, una plataforma electoral propietat dels postconvergents que és la marca triada.Hi ha, però, sensibilitats diverses que debats com ara el de què votar a la investidura de Pedro Sánchez fan visibles. Us les expliquem en aquest reportatge . El president a l'exili, animat pel relat del seu advocat Gonzalo Boye, espera una victòria contundent a la justícia europea que afermi el seu relat mentre el seu espai polític es reordena.



La partida es juga a un continent enfangat. A Europa i en les instàncies internacionals es juga, com deia, part del procés català. Ho expliquen en aquesta entrevista de Bernat Surroca els observadors internacionals Daniel Turp i Ralph Bunche. I els estats europeus negociaven ahir i esperen resoldre en les hores vinents qui ha de presidir la Comissió i el Parlament Europeu, que s'ha de constituir dimecres.



De poc valen les eleccions europees perquè trien els estats. A la cimera del G-20 d'aquest cap de setmana els actors principals, entre ells Espanya, van acordar cedir la presidència de la Comissió, ara en mans del conservador Donald Tusk, al socialista Timmermans. L'aspirant popular, Weber, presidiria l'eurocambra. Ahir a la nit els governs conservadors i els populistes no hi estaven a favor malgrat que Angela Merkel hi havia donat el vistiplau. Entenien que no es podien premiar els socialistes, castigat a les urnes. Aquí podreu conèixer una mica més els aspirants.



Un foc amb una causa ben identificable. I aquest cap de setmana hem passat com hem pogut la calorada i hem estat molt pendents del foc que ha cremat la Ribera d'Ebre i parts de les Garrigues. Aquesta nit els bombers l'han donat definitivament per controlat després de no poder-ho fer encara al llarg del dia. Sobre el que amaga aquest foc -i no és un problema de mitjans antiincendis sinó d'equilibri territorial, despoblament i crisi del sector primari- n'he escrit aquest article. Us aconsello també aquest emotiu article de Laura Pinyol.

Marc Castellnou és el cap del GRAF, els bombers del Grup d'Acció Forestal. Aquests dies han estat, com no podia ser d'altra manera, clau per apagar el gran incendi de la Ribera d'Ebre i les Garrigues. Dissabte a la nitel va entrevistar al FAQS de TV3. L'entrevista va ser tota una exhibició de consciència ambiental i equilibri territorial que podeu recuperar aquí "Com a societat decidim quin paisatge tindrem quan consumim. La prevenció no és donar quatre duros per fer una mica de gestió forestal, la prevenció és creure i invertir en el territori. Això és cosa de tots, no dels governs", va dir. Com a anècdota (o no) quedarà quan, al minut 6:30, pregunta a la presentadora quan fa que no menja cabrit de ramaderia extensiva . Puig es queda sense paraules.Avui comencen a Madrid els XVI cursos d'estiu de la Fundació FAES a Madrid, que conclouran divendres vinent amb un discurs de José María Aznar que promet no decebre. La trobada de la fundació conservadora es produeix enmig de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez i serviran com a termòmetre per veure com estan les coses en el banc d'idees de la dreta espanyola. La conferència inaugural la farà el líder del PP, Pablo Casado, el que ja corrobora la reconciliació entre Génova i l'aznarisme, després d'anys de guerra freda.Dijous vinent, el "Cap on va Catalunya?" serà el tema central, amb la presència de destacats "catalans d'Aznar", com l'escriptor Valentí Puig, l'historiador Jordi Canal i els juristes Teresa Freixes i José María Castellà.Tal dia com avui de l'any 1998 quedava promulgada, que havia aprovat el Parlament amb un ampli consens després que el Govern, que l'havia impulsada a través de l'aleshores consellera, Núria de Gispert, acceptés gran part de les esmenes. La llei, pionera a l'Estat, atenia una realitat social i ho posava especialment fàcil a les parelles homosexuals, que trigarien encara sis anys a veure reconegut el dret al matrimoni.La norma va entrar en vigor a l'octubre i el mateix dia el president Jordi Pujol participava en un acte sobre la família al Vaticà amb Joan Pau II, que va criticar durament "igualar el matrimoni a altes formes de relació" perquè, segons ell, això perjudicava la institució familiar. Pujol va intervenir l'endemà al seminari per afirmar que el polític s'havia "d'adaptar a la realitat". Una realitat que anys després les famílies LGTBI encara lluiten per normalitzar , com ha quedat palès aquest cap de setmana.L'1 de juliol de 1968, avui fa 51 anys, va néixer a l'Hospitalet de Llobregat l'actor, guionista, productor i director de cinemaÉs una de les grans estrelles del nostre cine i ha treballat amb directors com Bigas Luna, Pedro Almodóvar, Fernando Colomo o Peter Greenaway. El seu debut cinematogràfic va ser Jamón jamón i des d'aleshores ha protagonitzat desenes de pel·lícules i sèries de televisió. Us deixo l'entrevista que aquest cap de setmana han publicat amb ell al magazín Port, de El Periódico de Catalunya.

