Més d'un centenar de persones es manifesten al Pallars per dir «no a l'os»

Manifestants al Pallars Foto: ACN

Més d'un centenar de ramaders s'han reunit a Llessui, al Pallars Sobirà, per dir "no a l'os". Els ramaders s'han concentrat per expressar el malestar del sector i la preocupació que representa la presència de l'os a la zona del país, la muntanya de Llessui, Seurí i Caregue, amb més densitat d'animals durant l'estiu, amb més de 25.000 exemplars entre ovelles, vaques i cavalls.Pels ramaders, la presència de l'os al Pirineu i d'altres animals salvatges condiciona la continuïtat de moltes explotacions ramaderes i el dia a dia de molts pagesos. Carlos Rabassa, ramader de Llessui, ha explicat que ha hagut de passar dos nits a la muntanya en tenda de campanya vigilant el ramat. Durant la concentració s'ha dit també que la presència de l'os pot provocar l'abandó de l'aprofitament de les pastures estivals amb la conseqüent pèrdua de biodiversitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor