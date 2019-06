Mor l'exfiscal Eduardo Fungairiño, assot d'ETA

L'exfiscal en cap de l'Audiència Nacional espanyola i exfiscal del Tribunal Suprem, Eduardo Fungairiño, ha mort aquest diumenge als 73 anys, segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat.Fungairiño va investigar nombrosos casos relacionats amb ETA, com els de l'atemptat de l'Hipercor a Barcelona i els d'Heni Parot, Santi Potros o la "Tigresa". La banda va intentar atemptar contra ell amb l'enviament d'un paquet bomba, que la policia va poder desactivar abans que esclatés.Més enllà de la seva tasca jurídica, Fungairiño també va rebre crítiques de veus que l'acusaven de voler influir en les polítiques dels governs espanyols en relació a ETA. També per les seves reticències a investigar els crims comesos per les dictadures argentina i xilena a la dècada dels 70.

