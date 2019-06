Dos ferits per arma blanca i un per atropellament en una baralla multitudinària a Mollet

Una baralla multitudinària, amb més de 30 persones implicades, ha acabat a Mollet del Vallès amb dues persones ferides per arma blanca i una altra atropellada. Els fets han passat aquesta matinada i ara els Mossos d'Esquadra estan buscant busquen els responsables de la batussa, que estaria motivada per conflictes de droga.La baralla s'ha iniciat entre un clan de Sant Adrià del Besòs i diverses persones d'una família d'origen magribí. Els dos "bàndols" s'han anat movent en una persecució fins arribar a Mollet. Els tres ferits han estat atesos i traslladats posteriorment a l'hospital Sant Pau. La policia catalana ha iniciat una investigació per localitzar els responsables de la baralla.

