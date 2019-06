El Govern prepara un «pla de xoc» per als municipis afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre

Dissabte que ve el Govern i els alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre es reuniran a Flix per prendre les primeres mesures en relació a les conseqüències del foc. La Generalitat haurà de valorar si tira endavant una declaració de zona catastròfica, però el president Quim Torra i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, han assegurat aquest diumenge que encara és d'hora per prendre aquesta decisió.Un cop l'incendi està estabilitzat i es preveu que pugui estar controlat aquest diumenge a la tarda, Budó ha assegurat que ara toca valorar si el tractament més adequat és "genèric" o bé una "microcirurgia". Torra ha parlat d'un "pla de xoc" que caldrà concretar i l'alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha volgut agrair la predisposició del Govern i ha afirmat que els municipis estan "oberts" a escoltar qualsevol proposta que aporti solucions.Torra ha reivindicat la tasca dels Bombers de la Generalitat i la resta de cossos que han treballat en les tasques d'estabilització i control de l'incendi i també ha mostrat el seu agraïment a la ciutadania. "Ens jugàvem que cremessin més de 20.000 hectàrees i segurament tindrem la sort que la xifra sigui molt menor", ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor